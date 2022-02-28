Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'dan korkutan açıklama: Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından saldırılar devam ederken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'dan halkı tedirgin eden açıklama geldi.

"DIŞARI ÇIKMAYIN"

Başkan Klitschko, şu an kentte hiçbir Rus askerinin bulunmadığını fakat kentin kuşatıldığını söyleyerek, "Kiev kendini savunmaya devam ediyor. Başkentte Rus askeri yok. Ancak ordumuz, kolluk kuvvetlerimiz sabotaj gruplarını tespit etmeye devam ediyor. Geceleri çatışmalar yaşandı. Birkaç büyük sabotaj grubunu yok etti. Sakinlerimizin güvenliği için yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı uyguladık. Dışarıya çıkmayın" dedi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko

"ARTIK İMKANSIZ"

Klitschko, "Genel olarak, şehirdeki durum şu anda kontrol altında. Tüm kritik altyapı tesisleri çalışır durumda. Toplu taşıma sistemleri çalışmıyor. Metro istasyonları insanlara sığınak görevi görüyor. Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi" ifadelerini kullandı.