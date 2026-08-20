Rusya'nın Kiev saldırısında 14 ölü, Zelenski'den hava savunma çağrısı - Son Dakika
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Rusya'nın Kiev saldırısında 14 ölü, Zelenski'den hava savunma çağrısı

Rusya\'nın Kiev saldırısında 14 ölü, Zelenski\'den hava savunma çağrısı
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Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev ve diğer bölgelerine düzenlediği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 14 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Zelenski, Batılı müttefiklere hava savunma desteğini artırma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 14 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı müttefiklere hava savunma desteğini artırma çağrısında bulunarak, "Ukrayna yeterli balistik füze savunmasına sahip olmadığı sürece Rusya barışı ciddiye almayacaktır" dedi.

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çeşitli bölgelerine balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçlarının kullanıldığı geniş çaplı saldırılar düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne göre Kiev'de apartmanlar ve depolar vurulurken, bir çocuk hastanesi ile okul da hasar gördü. Saldırılar nedeniyle binlerce haneye elektrik verilemedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırılarda Kiev'in merkezinde 12, Kiev çevresinde bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Donetsk bölgesindeki saldırılarda da yerel yetkililere göre bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Zelenski, saldırılara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Acil müdahale ekipleri, gece saatlerinden bu yana Rus saldırılarının hedef aldığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu, Rusların uzun süredir hazırlandığı büyük çaplı bir saldırıydı. Rusya, sivil altyapıya mümkün olduğunca fazla zarar vermek amacıyla farklı türlerde balistik füzeleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını birlikte kullandı.

Kiev ve çevresinin yanı sıra Odesa ve Çernihiv bölgelerinde de yıkım var. Başkentte, üst katları yıkılan çok katlı bir bina da dahil olmak üzere konutlar, bir çocuk hastanesi ve bir okul hasar gördü. Acil müdahale ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre, Rusya'nın bu saldırısında Kiev'de 12 kişi, Kiev bölgesinde ise bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin tüm ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaklaşık 40 kişi de yaralandı.

Odesa bölgesinde düşman, Moldova ile sınırdaki bir geçiş noktasına insansız hava araçlarıyla saldırdı. Çernihiv bölgesinde ise gaz altyapısını hedef aldı. İlk andan itibaren insanlara yardım eden tüm kurtarma ekiplerine, sağlık çalışanlarına, polis memurlarına ve belediye hizmetlerinde görev yapan çalışanlara teşekkür ediyorum.

Ne yazık ki Moskova balistik füzelere ve gerilimi tırmandırmaya yatırım yaparken, bu tür saldırılar dünyadan her zaman gereken karşılığı görmüyor. Ukrayna yeterli balistik füze savunma kapasitesine sahip olmadığı sürece Rusya barışı ciddiye almayacaktır.

Bu korumaya sahip olabilmemiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve FREYJA programı kapsamındaki çalışmalar her gün devam ediyor. Ancak Patriot önleme füzelerinin yerini henüz başka bir sistem alamıyor ve bunlara her gün ihtiyacımız var. İlave edilen her bir füze, halkımızın hayatını kurtarıyor. Bunu anlayan ve bize yardım etmenin yollarını arayıp bulan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Volodimir Zelenskiy, İhlas Haber Ajansı, Politika, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın Kiev saldırısında 14 ölü, Zelenski'den hava savunma çağrısı - Son Dakika

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