Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü - Son Dakika
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Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü

18.03.2022 12:58
Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü

Ukrayna Acil Durum (DSNS) ekipleri, bu sabah Kiev'in Podil semtine düşen bir Rus füzesi parçalarının bir kişiyi öldürdüğünü ve 4 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum (DSNS) ekipleri, bu sabah Kiev'in Podil semtine düşen bir Rus füzesi parçalarının bir kişiyi öldürdüğünü ve 4 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Acil Durum ekipleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki Podil semtinde bulunan bir yerleşim binasına Rus füzesinin parçalarının düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin de yaralandığını açıkladı. DSNS Ekipleri binadan 12 kişinin kurtarıldığını ve 98 kişinin ise tahliye edildiğini belirtti.


Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü
Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü
Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü
Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü
Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü
Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü
Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü
Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü
Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'in Podil semtine bu sabah füze parçası düştü: 1 ölü - Son Dakika
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