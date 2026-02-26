Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
26.02.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore'yi "en düşmanca ülke" olarak nitelendirerek, güvenlikleri tehdit edilirse kuzeyin güneyi "tamamen yok edebileceğini" söyledi. Bu açıklama, Pyongyang'ın nükleer güç ve askeri programını vurgulayan kongrede yapıldı ve ABD ile müzakereler için şartlar öne sürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin en güçlü düşmanlarından biri olarak gördüğü Güney Kore'yi "en düşmanca ülke" ilan etti ve eğer güvenlikleri "tehdit edilirse" kuzeyin Güney Kore'yi tamamen yok edebileceğini söyledi. Bu açıklama, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin 9. Kongresi sırasında yapıldı ve iki ülke arasındaki gergin söylemleri yeniden öne çıkardı.

Devlet medyası aracılığıyla aktarılan açıklamada Kim, Seul'un yüzeydeki barışçıl çabalarını "yanıltıcı ve kaba" olarak nitelendirerek reddetti ve Kuzey Kore'nin güvenliğini tehdit edecek davranışlara karşı istediği anda adım atabileceğini vurguladı. Kim, "Güney Kore'nin tamamen çöküşü ihtimali göz ardı edilemez" ifadelerini kullanarak sert tutumunu sürdürdü.

ÜLKESİNİN NÜKLEER SİLAH GÜCÜNÜ ARTIRMAK İSTİYOR

Bu açıklama, Pyongyang'ın nükleer kapasitesini genişletme planlarının ayrılmaz parçası olarak görülüyor. Kim, kongrede ülkesinin nükleer silah gücünü artırmak, denizden fırlatılabilen kıtalararası füzeler geliştirmek, yapay zekâ destekli silah sistemleri ve insansız hava araçları üzerinde çalışmak gibi hedeflerini de açıkladı.

ABD İLE GÖRÜŞMEYE KAPIYI TAMAMEN KAPATMADI

Buna karşın Kim, ABD ile olası görüşmeler için kapıyı tamamen kapatmadığını belirtti. Washington'un "düşmanca politikalarından" vazgeçmesi ve Kuzey Kore'yi bir nükleer devlet olarak tanıması şartıyla diplomasiye açık olacağını söyledi.

Nükleer silah ve füze programlarını öne çıkaran bu konuşma sırasında Kim'in kızının de katıldığı bir askeri geçit töreni düzenlendi. Bu da liderin iç politikadaki otoritesini pekiştirme çabalarının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Rifat Aytekin Rifat Aytekin:
    bunların arasını da kesin zamanın da dış güçler yapmıştır bir ülkeyi kim iki ye bolebilirki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

14:53
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:11:03. #7.12#
SON DAKİKA: Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.