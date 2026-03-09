Orta Doğu'da savaş gerilimi sürerken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan İran'a destek mesajı geldi. Kim, Mücteba Hamaney'in İran'da lider seçilmesini tebrik ederek İsrail'e karşı sert ifadeler kullandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yaptığı açıklamada, İran'da Mücteba Hamaney'in lider seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Kim, "İran'ı Mücteba Hamaney'in lider seçilmesi nedeniyle tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hamaney'in liderliğine güven duyduklarını vurgulayan Kim Jong Un, yeni liderin babası Ali Hamaney gibi İsrail'e karşı güçlü bir duruş sergileyeceğini savundu.
Kim, "Bu liderin, babasının yaptığı gibi İsrail'i küçük düşüreceğinden ve kibrini kıracağından eminiz." diyerek İsrail'e yönelik sert mesaj verdi.
Kuzey Kore liderinin açıklamaları, Orta Doğu'da İran ile İsrail arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Açıklama, Pyongyang yönetiminin İran'a verdiği siyasi desteğin yeni bir göstergesi olarak yorumlandı.
Son Dakika › Dünya › Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.