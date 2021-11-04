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Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor - Son Dakika

Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor

04.11.2021 10:24

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un şaşırtan bir karara daha imza attı. Kim, insanların sadece kendisini hatırlaması için ülkedeki tüm yerlerden babasının, büyükanne ve büyükbabasının resimlerini kaldırma talimatı verdi. Yetkili isimler bunun bunun daha önce görülmemiş, benzersiz bir olay olduğu belirtip; Kim'in "ilahi lider" olarak görülmek istediğini söyledi.

Kuzey Kore halkı Çin sınırının da kapanmasıyla açlık ve kıtlık içinde boğuşurken ülke lideri Kim Jong-un dikkati yine başka bir yöne çekmeyi başardı.

RESMİ MAKAMLARDAN VE SOKAKLARDAN AİLESİNİ SİLDİRİYOR

Kim Jong-un, sadece kendi ilke ve kurallarının kabul görmesi ve bundan sonra sadece kendisinin tanınması adına tüm sokak, cadde ve resmi makamlardan babası, büyükanne ve büyükbabasının portrelerini kaldırma emri verdi.

37 yaşındaki diktatör, ülkenin kurucusu Kim Il-sung ve onun öncül lideri Kim Jong-il'in portrelerini Pyongyang'ın ana binalarından indirdi. Devlet medyasında Kim'in büyükbabası Kim Il-sung, 'Büyük Lider' olarak anılıyor.

''DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY''

Güney Kore istihbarat servisine göre, kararın Kim'in kendi diktatörlüğünü kurma kararlılığını yansıttığı düşünülüyor, çünkü seleflerine saygı şimdiye kadar Kim hanedanlığının ayırt edici bir özelliği olmuştu. Uzmanlar, ''Mevcut lider, kendi başına bir otorite olmayı arzulamaktadır. Kim ailesi hanedanı, uzun zamandır atalarına olan saygılarıyla biliniyor. Bu eylem, oldukça benzersiz. Daha önce görülmemiş bir şey'' şeklinde görüş bildiriyorlar.

"İLAHİ LİDER OLARKA GÖRÜLMEK İSTİYOR"

Uluslararası basın da Kim'in halk tarafından tek bir otorite ve ''ilahi lider" olarak görülmek istediğini yazıyor. Gelecekte "kendi politikasını'' sürdürmek isteyen Kim'in yeni ideolojisine de "Kimjongunizm" adı veriliyor.

"SINIRSIZ DEVLET OTORİTESİ TALEP EDEN TEK HÜKÜMDAR OLACAK"

Seul'deki Kookmin Üniversitesi'nde Kuzey Kore uzmanı olan Fyodor Tertitskiy, ''Mesaj bundan daha net olamazdı. Kim Jong-un, babasının ve büyükbabasının oluşturduğu sistemin belirli yönlerinden hoşlanmıyor. Kimjongunizm terimi artık hükümet çevrelerinde bile kullanılıyor ancak henüz Kuzey Kore'deki medyada kullanılmıyor. Mevcut lider otoritenin sadece kendisini olmasını istiyor. Bu, Kim'i kendisi için sınırsız devlet otoritesi talep eden tek hükümdar yapacaktır'' şeklinde konuşuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor - Son Dakika Dünya


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