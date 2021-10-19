Avustralya'da yaşayan 25 yaşındaki kız öğrenci, bir süredir ev arayışı içerisindeydi. Bu nedenle internetteki ilanları tarayan genç kız, bir sitede gördüğü kiralık oda ilanının ardından ilanı veren kişiyle görüşmeye gitti.
Görüşmeye gittikten sonra adamın yanında öksürmeye başlayan genç kız, iyi geleceği gerekçesiyle kendisine yöneltilen içki teklifini kabul etti. Ancak adam, içkinin içerisine uyuşturucu madde kattı. Genç kız içkisini içtikten sonra uykuya daldı.
Bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen adam, gece boyunca evde tuttuğu üniversite öğrencisine tecavüz etti. Sabah tanımadığı bir yatakta cinsel organında ağrı ve vücudunda morluklarla uyanan kız, karakola koşarak adam hakkında şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, Peru'dan Avusturya'ya taşındığı belirlenen adamı yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.
Son Dakika › Dünya › Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş - Son Dakika Dünya