Kırıkkale'de İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi Tamamlandı - Son Dakika

Kırıkkale'de İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi Tamamlandı

Kırıkkale\'de İslami Değerler Külliyesi\'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi Tamamlandı
Son Güncelleme: 18.09.2023 16:24

Kırıkkale'de bulunan İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi'nin inşası tamamlandı. Cami, gökyüzünden bakıldığında 'Allah' lafzını oluşturan bir tasarıma sahip. Külliyede ayrıca kütüphane, gasilhane, imam evi, lojman ve misafirhane bulunuyor. Bahattin Akyön, külliyede farklı etkinliklerle gençleri buluşturacaklarını belirtti.

Kırıkkale'de kuş bakışı "Allah" lafzının göründüğü İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi'nin inşası tamamlandı.

22 EKİM'DE AÇILACAK

Cidde Başkonsolosluğu eski basın ataşesi Bahattin Akyön'ün girişimleriyle Karacalı köyü girişindeki 5 dönüm arazide 2015 yılında yapımına başlanan cami, 4 yarım hilal şeklinde tasarlandı. Manevi havayı yansıtması açısından Kur'an kursları bölümüne Kabe revaklarını andıran özel revaklar yapılan camiye gökyüzünden bakıldığında "Allah" lafzı dikkati çekiyor. Hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan İslami Değerler Külliyesi, 22 Ekim'de açılacak.

Gökyüzünden bakıldığında 'Allah' lafzı görünen cami! 8 yılda tamamlandı, 22 ekimde açılacak

"GECE IŞIKLAR YANDIĞINDA 'ALLAH' LAFZI SEMADAN GÖZÜKÜYOR"

Bahattin Akyön, İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camii'nin Kırıkkale'de ilkleri barındıran bir eser olduğunu söyledi. Külliye hakkında bilgi veren Akyön, şöyle konuştu: "Külliyemizin ve camimizin en büyük özelliklerinden biri, 4 hilal şeklinde yarım kubbeden oluşması. İslam'ın nurunu ve nişanesini hilalle dört bir yöne temsil eyledik. Bir diğer özelliği de semadan bakıldığında 'Allah' lafzını Anadolu'nun bağrına mühür şekilde vurduğumuz ve 'Allah' lafzı üzerine kurulu bir cami inşa edildi. Gece ışıklar yandığında 'Allah' lafzı semadan gözüküyor. Bir diğer özelliği de Selçuklu mimarisine uygun, tamamen taşla yapılmış bir cami. Aynı zamanda Osmanlı ve modern Türk mimarisinden esinlenerek 2 minareli tasarlandı."

Gökyüzünden bakıldığında 'Allah' lafzı görünen cami! 8 yılda tamamlandı, 22 ekimde açılacak

500 KİŞİLİK ERKEK, 250 KİŞİLİK KADIN ALANI OLAN 2 AYRI MESCİDİ VAR

Akyön, külliyede 500 kişilik erkek, 250 kişilik kadın alanı olmak üzere 2 ayrı mescidin bulunduğunu dile getirdi. Külliyede kütüphane, gasilhane, imam evi, lojman ve misafirhane bulunduğunu anlatan Akyön, külliyenin yapımında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Gökyüzünden bakıldığında 'Allah' lafzı görünen cami! 8 yılda tamamlandı, 22 ekimde açılacak

"8 YILDA TAMAMLANDI"

Akyön, "Burası gönüllülük esasına uygun olarak yapıldı ve 8 yılda tamamlandı. Ayrıca öyle bir noktada ki Kırıkkale'nin her tarafından görülebiliyor." dedi. Ayrıca farklı etkinliklerle gençleri külliyede buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Gökyüzünden bakıldığında 'Allah' lafzı görünen cami! 8 yılda tamamlandı, 22 ekimde açılacak
Gökyüzünden bakıldığında 'Allah' lafzı görünen cami! 8 yılda tamamlandı, 22 ekimde açılacak
Gökyüzünden bakıldığında 'Allah' lafzı görünen cami! 8 yılda tamamlandı, 22 ekimde açılacak
Kaynak: AA

Kırıkkale, Allah, Cami, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kırıkkale'de İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi Tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de İslami Değerler Külliyesi'ndeki Mescid-i Rağbet Camisi Tamamlandı - Son Dakika
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