Üye Girişi
Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak - Son Dakika

Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak

03.11.2021 16:01
Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak

Bilim insanları, küresel ısınma sebebiyle Kuzey Yarımküre'nin orta enlemlerinde mevsimlerin değişmeye başladığını, yaz aylarının uzadığını, kış aylarının ise kısaldığını dile getirdi. Gaz emisyonlarının 21'inci yüzyıl boyunca artmaya devam edeceğini öngören Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin senaryosuna göre beklenenden daha kısa süre içinde, kış aylarının 2 aya inmesi yaz aylarının 6 ay boyunca devam etmesi bekleniyor.

Küresel ısınmanın etkileri nedeniyle yazların daha uzun ve daha sıcak olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yalnız değilsiniz ve haklısınız. Geleneksel dört mevsim gerçekten değişmeye başladı. Konuyla ilgili araştırmanın raporu, bilim insanları Jiamin Wang ve Yuping Guan tarafından Jeofizik Araştırma Dergisi'nde küresel ısınmayla değişen dört mevsim başlıklı yazıyla yayınlandı.

YAZLAR UZUYOR, KIŞLAR KISALIYOR

Wank ve Guan, Kuzey Yarımküre'nin orta enlemlerinde ortalama yaz uzunluğunun 1952 ile 2011 arasında 78 günden 95 güne yükseldiğini, kış uzunluğunun ise 76 günden 73 güne düştüğünü ortaya koydu. Araştırmada yazın başlangıcı, en sıcak günün yüzde 25'i oranına ulaşan sıcak günler olarak kabul edildi. Kış ise, en soğuk günün yüzde 25 oranına düştüğü zamanlar olarak kabul edildi.

SENARYOYA GÖRE YAZ 6 AY SÜRECEK, KIŞ İSE 2 AY

Gaz emisyonlarının 21'inci yüzyıl boyunca artmaya devam edeceğini öngören Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) senaryosuna göre beklenenden daha kısa süre içinde yaz ayları 6 ay sürecek. Kışın süresi ise sadece 2 ay olacak. Ancak mevcut krizlere müdahale edilmezse bu süre daha da kısalabilir.

MEVSİM DEĞİŞİMİ EKOSİSTEMİN DENGESİNİ BOZABİLİR

Daha uzun yazlar, güneş severler için kulağa hoş gelse de en ufak mevsimsel değişimler bile, ekosistemimizin dengesini bozabilir, örneğin mahsul üretimini olumsuz etkileyebilir veya sivrisinek kaynaklı hastalıkların oluşumunu artırabilir.

Daha uzun yazlar ayrıca sıcak hava dalgalarının ve orman yangınlarının uzunluğunu artırabilir ve daha fazla hava kirliliği kaynağı olabilir. Genel olarak, değişen mevsimsel döngülerin çevre ve insan sağlığı üzerinde endişe verici etkileri var.

Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok 16:00 Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü 15:55 Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü İrem Derici 15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde 15:21 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım 15:07 Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım HDP'den 14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı 14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, 14:22 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü

Son Dakika Haberleri
16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı
16:01 Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak
16:00 Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok
15:57 Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü
15:54 Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü
15:42 Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!
15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti
15:22 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor
15:20 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü         
15:58
Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!         
15:43
Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Düğünde dua ederken kalp krizi geçirip öldü! Kahreden anlar kamerada Düğünde dua ederken kalp krizi geçirip öldü! Kahreden anlar kamerada         
15:06
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı         
14:32
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor         
13:41
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada         
12:05
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 16:08:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement