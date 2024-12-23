Kıyıda korkunç anlar: Köpekbalığı, timsahı parçaladı - Son Dakika
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Kıyıda korkunç anlar: Köpekbalığı, timsahı parçaladı

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Avustralya'da bulunan Gove Yarımadası'nda kıyıya yakın bir alanda bir köpekbalığının timsahı parçalaması, plaj ziyaretçileri tarafından görüntülendi. Sırtüstü yatan timsahı çekmeye başlayan iki kadın, köpekbalığının timsahı suya çekip parçaladığı anları filme aldı. Bu çarpıcı görüntüler, hem Avustralya'da hem de uluslararası izleyicileri şaşırttı.

23.12.2024 14:07
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Kıyıdan sadece birkaç metre uzakta bir boğa köpekbalığının timsahı parçalamaya başladığı şok edici anlar, ürkmüş plaj ziyaretçileri tarafından görüntülendi.

Bu hafta Kuzey Bölgesi'ndeki Gove Yarımadası'nda bulunan uzak Nhulunbuy kasabasında plajda yürüyen iki kadın, bu ürkütücü sahneyi filme aldı.

Kadınlar önce kıyıda sırtüstü yatan timsahı çekmeye başladı, ardından aniden bir köpekbalığı suyun dışına çıkarak leşe dişlerini geçirdi.

Köpekbalığı timsahı suya çekti ve ondan büyük bir parça kopardı.

Artık karnını doyurmuş olan köpekbalığı suyun altında kaybolurken, leş yavaşça sürüklenerek uzaklaştı.

Video, hem Avustralyalı hem de uluslararası izleyicileri etkiledi; birçok kişi bu çarpıcı görüntüler karşısında hem şaşkınlık hem de hayret yaşadı.

"Timsah zaten ölmüş, o yüzden görülecek pek bir şey yok," dedi etkilenmeyen bir yerel.

ABD'den bir izleyici, "Artık plajda ayak bileği yüksekliğindeki suya bile girmem," dedi.

Başka bir yabancı, "Köpekbalığı neredeyse suyun dışındaydı, artık benim için plaj yok," diye ekledi.

Dördüncü bir kişi, "Tam bir Avustralya klasiği," yorumunu yaptı.

Arnhem Bölgesi'ndeki Nhulunbuy, 3.267 nüfusuyla Kuzey Bölgesi'nin dördüncü büyük kasabası.

Timsahlar ve köpekbalıkları benzer besinlerle beslendikleri için onları bir arada görmek alışılmadık bir durum değil.

Ancak birbirleriyle karşı karşıya gelmeleri daha nadir görülen bir olay.

Deniz biyoloğu Lauren Sandeman, her iki hayvanın da fırsatçı avcılar olduğunu ve bu nedenle birbirlerini yiyecek olarak görebileceklerini söyledi.

Sandeman YahooNews'e, "İkisi de deniz avcısı ve fırsatçı predatörler, bu yüzden ne zaman ne bulurlarsa yerler," dedi.

Kıyıda korkunç anlar: Köpekbalığı, timsahı parçaladı

Avustralya, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kıyıda korkunç anlar: Köpekbalığı, timsahı parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ayhan Murat:
    timsah sanki ölü zaten 0 0 Yanıtla
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