Kıyıya vurmuş cesetleri yiyen ve kafataslarını içki bardağı olarak kullanan rahip tepkilere rağmen geleneklerine devam ediyor - Son Dakika

Kıyıya vurmuş cesetleri yiyen ve kafataslarını içki bardağı olarak kullanan rahip tepkilere rağmen geleneklerine devam ediyor

Kıyıya vurmuş cesetleri yiyen ve kafataslarını içki bardağı olarak kullanan rahip tepkilere rağmen geleneklerine devam ediyor
Son Güncelleme: 07.09.2023 12:36

Hinduizmin ana akımından dışlanan Aghori rahipleri, ölü bedenlerini yiyerek yaşlanmayacaklarına inanıyorlar. İnsan etiyle içki içmek için kafataslarını kullanıyorlar. Film yapımcısı Dakota Wint, bu ilginç gelenekleri Varanasi'de belgeledi. Aghoriler, ritüellerini sürdürüyor ve kötü ruhları uzak tuttuklarına inanıyorlar. Bu tabu uygulamalar, Hinduizmin temelinden farklılık gösteriyor.

Hinduizmin ana akımı tarafından tabu uygulamaları nedeniyle kınanan küçük bir rahip grubu, ölülerin çürümüş bedenlerini yemeye devam ediyor ve bu sayede yaşlanmayacaklarına inanıyorlar. İnsan eti yiyen rahipler, insan kafataslarını kap olarak kullanarak içki içiyorlar.

Kıyıya vurmuş cesetleri yiyen ve kafataslarını içki bardağı olarak kullanan rahip tepkilere rağmen geleneklerine devam ediyor

Film yapımcısı Dakota Wint, Varanasi'de Hindistan'ın en eski şehirlerinden birinde, rahatsız edici yöntemlerini anlamaya yönelik bir görevde, yalnız rahipler karşılaşmalarını kaydetti.

Ganges Nehri kıyısında yürürken, Dakota sonunda insan kafatasları gibi görünen bir şey taşıyan bir rahip gördü. Rahip,kendisine bunun kötü ruhları uzak tutmaya yaradığını söyledi.

Rahip Dakota'ya şunları söyledi: "Ganga'da bir ceset buldum ve kafataslarını aldım. Çok şey ifade ederler. Kötü ruhları uzak tutarlar. Birisi bu ritüelleri yaparsa, kötü ruhlar gider."

Kıyıya vurmuş cesetleri yiyen ve kafataslarını içki bardağı olarak kullanan rahip tepkilere rağmen geleneklerine devam ediyor

Kısa bir süre sonra başka bir rahip, bir insanı yediğini itiraf etti, bu da onun 14 yaşındayken ilk kez yaptığı bir şeydi.

Rahip elindeki insan kafatasını tutarak, "Bu yemek yemek, çay içmek, alkol içmek ve başka şeyleri kullanmak içindir.' dedi.

Ganges Nehrinin yanında bir rehber, rahiplerin, yılın belirli günleri buraya gelirler, meditasyon yaparlar ve kıyıya vurmuş insan cesetlerini yediklerini söyledi.

Kıyıya vurmuş cesetleri yiyen ve kafataslarını içki bardağı olarak kullanan rahip tepkilere rağmen geleneklerine devam ediyor

Kapalasını (insan kafatası) tutarak, ikinci Aghori şöyle açıkladı: "Bu yemek yemek, çay içmek, alkol içmek, her şey için."

Ganges Nehri'nin yanında Manikarnika Ghat'ta, Kashi Baba adlı bir rehber bir Aghori'nin suya uğradığında ne olduğunu açıkladı.

Dedi ki: "Aghori mevsimi, buraya gelirler, meditasyon yaparlar ve cesetin bazı etlerini alırlar ve yerler ve giderler.

Aghori mezhebinden olan rahipler, cinsel arzularını yok etmek için de ölü yakma alanlarına gidip orada bir süre çığplak bir şekilde yürürler.

Aghori'ye göre ruhları sadasiva olur ve moksha'ya ulaşır, yani yaşam ve ölüm döngüsünden özgür olur.

Rahipler, tepkilere rağmen suyu yüzüne çıkmış insan cesetlerini yemeye devam ediyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Kıyıya vurmuş cesetleri yiyen ve kafataslarını içki bardağı olarak kullanan rahip tepkilere rağmen geleneklerine devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıyıya vurmuş cesetleri yiyen ve kafataslarını içki bardağı olarak kullanan rahip tepkilere rağmen geleneklerine devam ediyor - Son Dakika
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