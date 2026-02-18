Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Chhatarpur kentinde Mohammad Shakeel isimli bir kişinin birden fazla 10 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiası kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Olayın duyulmasının ardından bölgede gerginlik yükseldi.

OTELE GİZLENDİ AMA...

İddiaya göre şüpheli, tepkiler üzerine bir otele sığındı. Ancak kısa süre sonra toplanan kalabalık tarafından otelde yakalandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şahsın yarı çıplak halde sokakta dolaştırıldığı görüldü.

LİNÇ GİRİŞİMİ DE SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, şüpheliyi kalabalığın elinden alarak karakola götürdü. Yetkililer, istismar iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve adli sürecin sürdüğünü açıkladı. Şüpheliye yönelik sokak müdahalesi de inceleme konusu oldu.

Yaşananlar, Hindistan'da çocuklara yönelik suçlar ve kalabalıkların adaleti kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.