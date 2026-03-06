Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama - Son Dakika
Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

06.03.2026 19:57
İran'da kız ilkokuluna saldırı düzenleyerek 153 çocuk ve öğretmenin ölümüne neden olan ABD'den akıllara zarar bir açıklama geldi. Centcom Komutanı Brand Cooper imzalı açıklamada, "İran'ın terörist rejimi sivilleri hedef alıyor. Bu durum kabul edilemez ve yanıtsız kalmayacaktır. Bölgedeki masum insanlara yönelik bu tehdidi bertaraf etmek için bölgesel ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM), Brand Cooper, İran savaşıyla ilgili açıklama yaptı. Kız ilkokulunda yüzden fazla çocuğun ölümüne neden olmayı gözardı eden Cooper, İran'ı sivilleri öldürmekle suçladı.

Cooper, şunları söyledi: "İran'ın terörist rejimi 12 farklı ülkeye saldırdı ve Orta Doğu genelinde kasıtlı olarak sivilleri hedef almaya devam ediyor. Dün gece İran kuvvetleri, Bahreyn'deki sivil yerleşim mahallelerine yedi adet saldırı dronu fırlattı. Bu durum kabul edilemez ve yanıtsız kalmayacaktır. Bölgedeki masum insanlara yönelik bu tehdidi bertaraf etmek için bölgesel ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

ABD SALDIRIYI NE ÜSTLENDİ NE DE REDDETTİ

Saldırının üzerinden geçen süreçte ABD hükümetinden yetkililer, saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ya da reddetmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 4 Mart'taki basın toplantısında, okula saldırıyı ABD'nin düzenleyip düzenlemediği sorusuna, "Bildiğimiz kadarıyla hayır." yanıtını vermiş, konunun incelendiğini söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de 4 Mart'taki basın toplantısında, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtmekle yetinerek, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savunmuştu.

KIZ İLKOKULUNA SALDIRIDA 153 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Hegseth ile aynı basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in saldırılara ilişkin sunumunda gösterdiği haritada, ilkokulun bulunduğu bölge de saldırılarda vurulan yerler arasında gösterilmişti.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

