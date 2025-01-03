Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü

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Valencia'ya yakın Enguera kasabasındaki geleneksel boğa festivalinde trajik bir olay meydana geldi. 60 yaşındaki bir kadın, festival alanından geçerken boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

TMZ'nin yayınladığı görüntülerde, kırmızı elbiseli kadının boğanın serbest bırakıldığı alana girmesi ve yaşanan facia anı yer alıyor. Boğanın saldırısı sonucu yere düşen kadın, başını çarparak ve koltuk altından yaralanarak olay yerinde ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

Yaşanan olayın ardından Enguera Belediyesi festival etkinliklerini iptal etti. Belediye Başkanı Matilde Marin yaptığı açıklamada, "Kasabamız şok içinde. Bu trajik olay hepimizi derinden sarstı" dedi. Sosyal medyada ise festival alanındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliği sert bir şekilde eleştirildi.

"Bous al Correr" adı verilen ve boğaların sokaklarda serbest bırakıldığı bu festivaller, Valencia bölgesinde geleneksel olarak düzenleniyor. Uzmanlar, her yıl benzer kazaların yaşandığını ve can kayıplarının önüne geçilemediğini belirtiyor. Yerel yönetimler güvenlik önlemlerini artırma sözü verse de, bu tür olaylar tekrarlanmaya devam ediyor.