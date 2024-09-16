Kızıldeniz'de Tanker Kurtarma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Kızıldeniz'de Tanker Kurtarma Çalışmaları Başladı

Kızıldeniz\'de Tanker Kurtarma Çalışmaları Başladı

Husilerin saldırısına uğrayan SOUNION tankeri için kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.

16.09.2024 11:09
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KIZILDENİZ'DE Husiler tarafından 21 Ağustos'ta vurulan ve bir milyon varil ham petrol taşıyan SOUNION tankeri için kurtarma çalışmaları başladı. Avrupa Birliği'nin (AB) Husilere karşı başlattığı operasyon Aspides'ten yapılan açıklamada, römorkların gemiyi güvenli bir yere çektiği ifade edildi.

Aspides'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "MV SOUNION'un kurtarılması karmaşık bir operasyondur ve çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Römorkörler gemiye başarıyla bağlanmıştır ve MV SOUNION'un güvenli bir yere çekilmesi devam etmektedir. ASPIDES bu operasyona koruma sağlayarak deniz ve çevre güvenliğine katkıda bulunmaktadır" denildi.

GÜVENLİK NEDENİYLE OPERASYON İPTAL EDİLMİŞTİ

Eylül ayının ilk günlerinde SOUNION için kurtarma operasyonu planlanmış, ancak Husilerin tehditleri nedeniyle operasyon iptal edilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, 6 Eylül'deki açıklamasında, "Anladığım kadarıyla SOUNION şirketi oraya gidip yangın operasyonları yürütmek ve gemiyi kurtarmaya çalışmak için römorkörlerle anlaşmış. Bu çabalar özellikle güvenlik ortamı nedeniyle başarılı olamadı. Husiler Kızıldeniz'deki gemilere füzeler ve insansız hava araçlarıyla ateş açmaya devam ediyor ve kurtarma çalışmaları için giden römorkörleri tehdit ediyorlar. Onları tehdit ettiler, bu yüzden geri dönmek zorunda kaldılar. Yani şu anda gemi hala yanmaya devam ediyor. Henüz başarılı bir kurtarma girişimi olmadı. ABD Donanması yardım için hazır bekliyor, ancak şu anda bana söylenen bunun özel yollarla yapıldığı" demişti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Operasyon, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kızıldeniz'de Tanker Kurtarma Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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