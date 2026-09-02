KKTC Başbakanı Üstel: Alemdar gemisiyle kaza yapan geminin yeri tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Kazanın yaşandığı bu üçüncü gününde biz, geminin içerisinde tahmin ettiğimiz 20 tane kayıp insanımızı arama kurtarma için Türkiye Cumhuriyeti'nin dün gönderdiği birinci gemi çalışmalarını yaptı. Dün yaptığımız açıklamada bir yer tespit edildi ve bugün gelen ikinci, daha modern bir gemi, Alemdar gemisiyle geminin yerini tespit ettiler" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, "Acımız büyük. Acımızın tarifi zor. Hepimizin ailesi var. Hepimizin çocukları var. Ne kadar zor durumda olduğumuzu sözlerle bunu ifade etmek imkansız. Ailelerin acıları bizim acımız. Onların acıları hepimizin acısı. Kazanın ardından üçüncü gününde geminin içerisinde olduğunu tahmin ettiğimiz 20 tane kayıp insanımızı arama kurtarma çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti'nin dün gönderdiği birinci gemi çalışmalarını yaptı. Dün bir yer tespit edildi ve bugün gelen ikinci, daha modern gemi Alemdar ile geminin yerini tespit ettiler" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMIZ ÇALIŞMALARINI BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE YAPIYOR'

Üstel, "Bu doğrultuda geminin etrafında robotlarla görüntülemeye çalışıyorlar. Ama takdir edersiniz derinlik 550 metrede ve görüntülemek, o arama kurtarma çalışmalarını yapmak çok zor şartlarda bile olsa arkadaşlarımız orada büyük bir özveriyle, büyük bir fedakarlıkla yapılıyor. ve bu çalışmalar inşallah akşama doğru bir noktaya gelecek ve akşama doğru biz tekrar basındaki arkadaşlarımızı, yaslı ailelerimizi bilgilendirip sizlere de bu konuda en doğru bilgileri buradan net bir şekilde sizlere vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.