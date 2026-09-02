KKTC Başbakanı Üstel: Girne açıklarındaki cismin 550 metre derinlikte olduğu belirlendi - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel: Girne açıklarındaki cismin 550 metre derinlikte olduğu belirlendi

KKTC Başbakanı Üstel: Girne açıklarındaki cismin 550 metre derinlikte olduğu belirlendi
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan geminin 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı. Üstel, zorlu koşullara rağmen ekiplerin çalıştığını ve akşam saatlerine doğru çalışmaların bir aşamaya ulaşmasının beklendiğini söyledi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan gemi olduğu değerlendirilen cismin 550 metre derinlikte tespit edildiğini belirterek, "Akşam saatlerine doğru çalışmaların belli bir aşamaya ulaşması bekleniyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, alabora olan gemi olduğu değerlendirilen cismin 550 metre derinlikte tespit edildiğini belirterek, bölgenin görüntülenmesine yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirdi. Derinlik ve deniz koşullarının operasyonları zorlaştırdığını söyleyen Üstel, "Ekipler büyük bir özveriyle görev yapıyor. Akşam saatlerine doğru çalışmaların belli bir aşamaya ulaşması bekleniyor. Bu süreçte aileler ve kamuoyunu yeniden bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya KKTC Başbakanı Üstel: Girne açıklarındaki cismin 550 metre derinlikte olduğu belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel: Girne açıklarındaki cismin 550 metre derinlikte olduğu belirlendi - Son Dakika
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