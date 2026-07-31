KKTC Başbakanı Üstel: Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığına sonsuza kadar sahip çıkacaktır - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel: Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığına sonsuza kadar sahip çıkacaktır

KKTC Başbakanı Üstel: Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığına sonsuza kadar sahip çıkacaktır
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının tarihindeki 3 önemli dönüm noktasını aynı günde kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, halkın bağımsızlığına sonsuza kadar sahip çıkacağını bildirdi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının tarihindeki 3 önemli dönüm noktasını aynı günde kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, halkın bağımsızlığına sonsuza kadar sahip çıkacağını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı (KKTC) Ünal Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Başbakan Üstel mesajında; 1571'de Kıbrıs'ın fethinin 455'inci yılını, 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kuruluşunun 68'inci ve 1976'da kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 50'nci yıl dönümünü aynı tarihte idrak ettiklerini hatırlattı. Söz konusu tarihin, Kıbrıs'taki Türk varlığının kökleşmesinin, halkın vatanına ve bayrağına sahip çıkma iradesinin ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman boyun eğmediğini, TMT çatısı altında kenetlenerek vatanını ve kimliğini canı pahasına savunduğunu kaydetti.

Açıklamasında, "Mücahitlerimizin cesareti, aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve Anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteği sayesinde Kıbrıs Türkü özgürlüğüne kavuşmuş, kendi devletini kurmuştur" ifadelerini kullanan Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın yarım asırdır halkın huzuru, güvenliği ve egemenliğinin teminatı olduğunu vurguladı.

Üstel, kendilerine düşen görevin, büyük bedeller ödenerek vatan yapılan topraklara, bağımsızlığa ve KKTC'ye sonsuza kadar sahip çıkmak olduğunun altını çizdi. Başbakan Üstel mesajını, aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ve mücahitleri minnetle anarak; Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına şükranlarını sunarak tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya KKTC Başbakanı Üstel: Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığına sonsuza kadar sahip çıkacaktır - Son Dakika

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