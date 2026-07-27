KKTC Cumhurbaşkanı ile BM Temsilcisi Görüştü
Tufan Erhürman ve Maria Angela Cuellar arasındaki ikili görüşme başladı.
(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın görüşmesi başladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Cuellar, Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana karşıladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cuellar arasındaki ikili görüşmenin ardından, Cuellar'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: ANKA
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