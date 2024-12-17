KKTC Cumhurbaşkanı Tatar\'a Türk Dünyası Üstün Hizmet Madalyası verildi

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı'na katıldı. Tatar, konferansta yaptığı konuşmada, küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların Türk dünyasının dayanışma ve iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı.

TATAR'A TÜRK DÜNYASI ÜSTÜN HİZMET MADALYASI TAKDİM EDİLDİ

Konferansın ardından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Tatar'a, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından "Türk Dünyası Üstün Hizmet Madalyası" takdim edildi. Ödül, Tatar'ın Türk Dünyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki bağların güçlenmesi için gösterdiği çabalara ve devlet adamlığı örneği sergileyerek birliğin güçlenmesine sunduğu katkılara ithafen verildi.

"BU ÖDÜL ATTIĞIMIZ ADIMLARIN BİR NİŞANESİ"

Tatar, madalya töreninde yaptığı açıklamada, "Şahsıma bu ödülü tevdi eden Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'ne teşekkür ediyorum. Bu ödül, KKTC'nin Türk dünyasıyla bütünleşmesi yolunda attığımız adımların bir nişanesi olarak çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

TATAR'DAN DAYANIŞMA MESAJI

Tatar, Türk Dünyası Üstün Hizmet Madalyası'nın, KKTC'nin uluslararası alanda tanıtılması ve Türk dünyasıyla entegrasyonunun güçlendirilmesi adına önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, dayanışma mesajı verdi. Konferans ve ödül töreni, Türk dünyasının farklı alanlarda iş birliği ve ortak projeler üretme potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.