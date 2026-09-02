KKTC'de koalisyon ortağı YDP hükümetten çekildi - Son Dakika
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KKTC'de koalisyon ortağı YDP hükümetten çekildi

KKTC\'de koalisyon ortağı YDP hükümetten çekildi
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KKTC'de koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasının ardından hükümetten çekilme kararı aldı. Arıklı, Parti Meclisi kararını yarın Başbakan Ünal Üstel'e yazılı olarak bildireceklerini ve deniz kazası nedeniyle şu aşamada siyasi tartışma yürütmek istemediklerini açıkladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi'nin, hükümetten çekilme kararı aldığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, görevden alınmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Parti Meclisi'nin kararıyla hükümetten ayrıldıklarını açıkladı. Arıklı, kararlarını yarın Başbakan Ünal Üstel'e yazılı olarak bildireceklerini söyledi. Arıklı, görevden alınma kararını 'iki yıldır beklediğim bir fırsattı' diye nitelendirerek Başbakan Üstel'e teşekkür etti. Deniz kazası nedeniyle şu aşamada siyasi tartışma yürütmek istemediklerini belirten Arıklı, "Söylenecek çok şey var ama kayıp 19 insanımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Erhan Arıklı, Ünal Üstel, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC'de koalisyon ortağı YDP hükümetten çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'de koalisyon ortağı YDP hükümetten çekildi - Son Dakika
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