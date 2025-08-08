KKTC\'de Trafo Patladı, Elektrik Kesildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana trafolardan birinin patlaması nedeniyle ülke geneline elektrik verilemediği bildirildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yetkililer, ana trafolardan Güneşköy Trafo Merkezi'nde sabah erken saatlerde patlama olduğunu açıkladı. Yetkililer, patlama sebebiyle ülke geneline saat 05.00'ten itibaren elektrik verilemediğini belirtti.
