Klopp\'tan Infantino\'ya sert sözler: Blatter\'den sonra daha kötüsü olmaz sanıyordum

Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun görevi bırakması gerektiğini söyledi. Klopp, "Sepp Blatter'den sonra işlerin daha kötüye gidebileceğini düşünmezdim ama biri bunu başardı" dedi, BBC'nin haberine göre.

Temmuzda Almanya'nın başına geçen Klopp, "Futbolu yıllardır takip ediyorum. Bu konuyu benden çok daha iyi bilenler var. Ama sanırım artık çoğu kişi bir değişikliğin çok mantıklı olacağı konusunda hemfikir" diye konuştu. Klopp, "Gianni Infantino'ya gelince, ondan sonra gelecek kişi mutlaka daha iyi iş çıkarır" ifadesini kullandı.

DÜNYA KUPASI'NDAN HİSSE SATIŞI PLANI GERİ ÇEKİLDİ

Blatter, 2015'te yolsuzluk skandalı sırasında FIFA başkanlığından istifa etmiş, yerine Şubat 2016'da Infantino seçilmişti. Mart ayındaki seçimde yeniden aday olmayı planlayan Infantino, Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarından özel yatırımcılara hisse satılmasını da içeren "FIFA Forward Enterprise" (FFE) planını geri çekmesinden beri baskı altında.

Infantino plan nedeniyle FIFA Konseyi'nden özür diledi; ancak kendisine, bütün belgeleri açıklamadığı ve temel soruları yanıtlamadığı sürece dünya futbolunun yönetim organına liderlik etmeye uygun olmadığı söylendi.

UEFA CEZA DAVASI HAZIRLADI

Infantino'nun en sert eleştirmenlerinden olan UEFA, başkanı defalarca istifaya çağırdı. UEFA, Infantino hakkında ceza davası hazırlığı yaptı ve FFE'ye ilişkin bütün belgelerin açıklanması için ABD'de üç mahkemeye başvurdu.

ADAYLIK İÇİN SON GÜN ÇARŞAMBA

FIFA başkanlık seçiminde Infantino'ya karşı aday olacakların bunu resmen bildirmesi için son gün çarşamba. FIFA'nın küresel futbol gelişimi direktörü olan eski Arsenal teknik direktörü Arsène Wenger adaylığı düşünüyordu; ancak kaynaklar Wenger'in yarıştan çekildiğini aktardı. UEFA'nın çarşambaya kadar alternatif bir aday bulmayı hâlâ umduğu belirtiliyor.

Eski Tottenham savunmacısı Ramon Vega ekimde adaylığını açıklayan ilk isim olmuş, Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Kozo Tashima da aday olacağını duyurmuştu.

Klopp, "Futbolun geleceğini gerçekten önemseyen, mali çıkarlarla hareket etmeyen insanlar var. Böyle biri öne çıkar ve başkan olursa bence bu önemli bir iyileşme olur" dedi.

Kaynak: BBC