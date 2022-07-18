Koca fil, evladı için kendisini kaybetti! Orman görevlileri yanına gidince anladı - Son Dakika
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Koca fil, evladı için kendisini kaybetti! Orman görevlileri yanına gidince anladı

18.07.2022 09:49

Tayland'da bulunan ormanlık alanda bir filin çukur kazmaya çalıştığını gören orman görevlileri koşarak yanına gitti. Koca filin yavrusunu kurtarmaya çalıştığını anlayan görevliller, anne ile yavrusunu uzun süren çalışma sonrası çukurdan çıkardı.

Tayland'daki turistlerin de sık olarak uğradığı ormanlık alanda gezenlerin açısına takılan bir filin hareketleri, insanlar tarafından garipsendi. Filin can havliyle çukuru kazmaya çalıştığını fark eden insanlar, ekiplere haber verdi.

Filin can havliyle çukuru kazdığını gören ekipler, yanına gidince acı gerçeği öğrendi

HEMEN BÖLGEYE GELDİLER

İhbar üzerine ormanlık alana bakan ekipler, hemen filin olduğu bölgeye geldi. Bir süre temkinli duran ekipler, sakinleştirici iğne vurmalarının ardından file yaklaşınca çukurda bir yavru olduğunu gördüler.

Filin can havliyle çukuru kazdığını gören ekipler, yanına gidince acı gerçeği öğrendi

UZUN SÜRE UĞRAŞTILAR

Ekipler, uzun süren uğraşlarının ardından hem anne fili hem de yavruyu sağ salim şekilde çukurdan çıkarmayı başardı. Bu anlar, çevredekiler tarafından alkışlarla tebrik edildi.

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Tayland, Dünya, Son Dakika

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