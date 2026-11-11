Köln Karnavalı yüz binlerce kişinin katılımıyla Heumarkt'ta başladı - Son Dakika
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Köln Karnavalı yüz binlerce kişinin katılımıyla Heumarkt'ta başladı

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Köln Karnavalı yüz binlerce kişinin katılımıyla Heumarkt\'ta başladı
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Köln Karnavalı yüz binlerce kişinin katılımıyla Heumarkt\'ta başladı
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Köln Karnavalı, aralarında Türklerin de bulunduğu yüz binlerce kişinin katılımıyla Heumarkt Meydanı'nda başladı. Yağmura rağmen renkli kostümler ve müzikle süren etkinlikte açılış günü yaklaşık 1.000 polis ve 450 belediye çalışanı görev yaptı.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN)- Almanya'da "beşinci mevsim" olarak adlandırılan Köln Karnavalı, aralarında Türklerin de bulunduğu yüz binlerce kişinin katılımıyla başladı. Yağmurlu havaya rağmen karnaval coşkusu sokaklara taşarken, renkli kostümler, müzik ve dans eşliğinde kentte görsel şölen yaşandı.

Her yıl 11 Kasım'da saat 11.11'de geleneksel geri sayımla başlayan karnaval sezonunun açılışı, bu yıl da Köln'ün Heumarkt Meydanı'nda büyük bir kalabalığa sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren meydanı dolduran yüz binlerce kişi, saatler 11.11'i gösterdiğinde havaya rengarenk konfetiler atarak yeni sezonun başlangıcını kutladı.

Köln başta olmak üzere Ren bölgesindeki birçok kentte kutlanan karnaval, bu yıl "Yarın ne olacağını kim bilir" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganla, yaşanan krizlere ve toplumsal gerilimlere rağmen insanların geleceği birlikte ve olumlu yönde şekillendirmesine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Dev sahnede seslendirilen karnaval şarkılarına eşlik eden katılımcılar, yağmura aldırış etmeden saatlerce eğlendi. Kırmızı ve beyaz konfetilerle renklenen meydanda, birbirinden ilginç kostümler giyen kadın, erkek, genç ve yaşlı binlerce kişi renkli görüntüler oluşturdu.

Her yıl olduğu gibi bu sezon da farklı kültürlerden yüz binlerce insanı müzik, eğlence ve ortak kutlama atmosferinde bir araya getiren karnaval coşkusu özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, kentin birçok popüler noktasında devam etti.

Almanya'nın birinci televizyon kanalı ARD başta olmak üzere çok sayıda televizyon kanalının da açılış kutlamalarını canlı yayınladığı karnavalın güvenli bir ortamda kutlanabilmesi için kent genelinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Açılış günü yaklaşık 1.000 polis ve 450 belediye çalışanı görev yaptı.

Köln Karnavalı Festival Komitesi Başkanı Christoph Kuckelkorn, gönüllülerin ve organizasyon çalışanlarının kent yaşamının önemli bir parçası olduğunu belirterek, organizasyonun arka planında emek veren kişilerin daha fazla takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Köln Belediyesi, kalabalığın yoğunlaştığı bazı bölgeleri araç trafiğine kapattı. Ayrıca cam şişe ve bardak bulundurulmasına yönelik yasaklar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Eğlencenin yoğunlaştığı noktalarda sivil polisler de görev yaparken, çocuklu aileler için oluşturulan özel çadır alanları ücretsiz olarak hizmete açıldı.

11 Kasım 2026'da başlayan yeni karnaval sezonu, 8 Şubat 2027'de kutlanacak geleneksel "Gül Pazartesi" etkinlikleri ve büyük geçit törenleriyle doruk noktasına ulaşacak.

Kaynak: ANKA
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