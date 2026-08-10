Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem
Bogota'nın batısındaki Choco bölgesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı yok.
KOLOMBİYA'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Choco bölgesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Choco bölgesinde bulunan San Jose del Palmar'ın doğusunda 7.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Yerel saatle 07.30 sıralarında yaklaşık 107 km derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: DHA
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