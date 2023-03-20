Kolombiya'da askeri hava aracı yere çakıldı! 4 askerin hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı - Son Dakika
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Kolombiya'da askeri hava aracı yere çakıldı! 4 askerin hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı

20.03.2023 11:03

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesinde askeri bir helikopter yere çakıldı. Mekanik bir arıza nedeniyle düştüğü düşünülen helikopterdeki 4 asker yaşamını yitirdi.

Kolombiya ordusu tarafından yapılan açıklamada, EJC 4227 numaralı askeri helikopterin Quibdo kentine bağlı La Playita Mahallesi'ndeki ormanlık alana düştüğü bildirildi.

4 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, iki subay ve iki astsubay olmak üzere 4 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazada ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı, yetkililerin derhal bölgeye gitmesi talimatı verdim." ifadesini kullandı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, operasyondan dönen askeri helikopterin mekanik bir arıza nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde de helikopterin düşme anı yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kolombiya'da askeri hava aracı yere çakıldı! 4 askerin hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı - Son Dakika
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