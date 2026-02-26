Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi - Son Dakika
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi

Haberin Videosunu İzleyin
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
26.02.2026 10:40
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Özet: Kolombiya'nın San Juan de Urabá bölgesinde çamur volkanı patladı, metan gazının tutuşmasıyla alevler ve çamur gökyüzünü turuncuya boyadı. Can kaybı yaşanmadı ancak bazı hayvanlar öldü ve su arıtma tesisi yakınında tahliye önlemi alındı.

Kolombiya'nın Antioquia bölgesine bağlı San Juan de Urabá'da 25 Şubat'ta meydana gelen çamur volkanı patlaması bölgede paniğe yol açtı. Patlama sırasında açığa çıkan metan gazının tutuşmasıyla birlikte alevler ve çamur metrelerce yükseldi.

Görgü tanıkları, gün batımına yakın saatlerde gerçekleşen olayda gökyüzünün turuncuya büründüğünü ve yoğun dumanın kilometrelerce uzaktan görülebildiğini aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çamur ve alevlerin aynı anda yükseldiği anlar dikkat çekti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA VAR

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Ancak patlama nedeniyle bazı hayvanların öldüğü bildirildi. Bölgeye yakın bir su arıtma tesisinin güvenlik amacıyla geçici olarak tahliye edildiği ve çevrede önlem alındığı belirtildi.

YER ALTINDAKİ GAZ BASINCI NEDEN OLUYOR

Yerel yönetim ve acil durum ekipleri bölgede inceleme başlatırken, uzmanlar çamur volkanlarının yer altındaki gaz basıncı nedeniyle zaman zaman bu tür patlamalara yol açabildiğini ifade etti. Özellikle metan gazının yanıcı özelliği nedeniyle alevli patlamaların görülebildiği kaydedildi. Yetkililer, bölgedeki gaz çıkışlarının ve toprak hareketliliğinin izlenmeye devam edileceğini, riskli alanlara yaklaşılmaması konusunda vatandaşların uyarıldığını duyurdu.

Son Dakika Dünya Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi - Son Dakika
