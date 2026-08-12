Kolombiya\'da Deprem: 234 Ölü, 1310 Yaralı

(ANKARA) - Kolombiya'nın batısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e, yaralı sayısı ise 1310'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 153 binanın yıkıldığı bildirildi.

Kolombiya'nın batısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucunda en fazla can kaybı 95 kişiyle Cali kentinde kaydedildi. Pereira'da 90, Quibdo'da ise 9 kişi hayatını kaybetti. Manizales'te de can kayıpları olduğu bildirildi.

Depremde can kaybı 234'e, yaralı sayısı 1310'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 153 bina ise yıkıldı.

Depremden en fazla etkilenen kentlerden Cali'de 86 kişi enkazdan kurtarıldı. Kentte ilk belirlemelere göre 239 kişinin enkaz altında kaldığı ihbar edilirken, en az 949 kişi yaralandı. Toplam 45 yapının tamamen veya kısmen çöktüğü, 93 bina ve konutta da hasar meydana geldiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları Cali'de oluşturulan kriz merkezinden koordine edilirken, diğer kentlerden uzman ekiplerin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Quibdo'da ise konutların yanı sıra eğitim, sağlık ve havalimanı altyapısında hasar meydana geldi. Choco Teknoloji Üniversitesi ile kentteki havalimanının da depremden etkilendiği bildirildi.

Yetkililer, can kaybı ve hasara ilişkin verilerin henüz kesinleşmediğini, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının en fazla etkilenen bölgelerde devam ettiğini belirtti. Vatandaşlara uzmanlar tarafından güvenli olduğu belirlenene kadar gözle görülür şekilde hasar almış binalara girmemeleri çağrısı yapıldı.

Kolombiya hükümeti, afetle mücadelede kurumların imkanlarının daha etkin kullanılabilmesi amacıyla ulusal afet durumu ilan etti. Maliye Bakanı Miguel Gomez de toparlanma çalışmalarını güçlendirmek amacıyla ekonomik acil durum uygulamasına geçilmesinin planlandığını söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı, deprem nedeniyle geçici olarak kapatılan Cali, Quibdo ve Armenia havalimanlarının yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. Pereira, Buenaventura, Cartago ve Manizales'teki pistlerin insani yardım ve devlet uçuşlarına hazır olduğu ancak ticari uçuşlara yönelik bazı kısıtlamaların sürdüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, deprem nedeniyle Kolombiya halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, BM'nin acil müdahale çalışmalarına destek vermek üzere yerel makamlarla yakın koordinasyon içinde olduğunu bildirdi.