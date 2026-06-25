Kolombiya'da Espriella Cumhurbaşkanı Seçildi - Son Dakika
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Kolombiya'da Espriella Cumhurbaşkanı Seçildi

Kolombiya\'da Espriella Cumhurbaşkanı Seçildi
25.06.2026 10:33
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Abelardo de la Espriella, Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı olarak ilan edildi. 12,9 milyon oy aldı.

KOLOMBİYA'da Ulusal Seçim Konseyi, 21 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini önde tamamlayan sağcı Abelardo de la Espriella'yı ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı ilan etti.

Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi (CNE), oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abelardo de la Espriella'nın 2026-2030 dönemi için cumhurbaşkanı seçildiğini resmi olarak duyurdu. Sonuçların ilan edildiği törende konuşan CNE Başkanı Cristian Quiroz, sürecin şeffaflığına dikkat çekerek, "Her talep değerlendirildi, her şüphe giderildi, her oy sayıldı ve inceleme tamamlandığında seçimi ilan ettik" ifadelerini kullandı.

Resmi sonuçlara göre, Vatan Savunucuları (Defensores de la Patria) hareketinin adayı Espriella 12,9 milyon oy alırken, rakibi Tarihsel Pakt (Pacto Historico) adayı Ivan Cepeda 12,7 milyon oyda kaldı. Espriella görevi, mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun dört yıllık görev süresinin dolacağı 7 Ağustos'ta devralacak.

'Vatan İçin Kararlılık' sloganıyla kampanya yürüten Espriella, kamu harcamalarını ve devlet yapısını yaklaşık yüzde 40 oranında küçültme, sağlık krizini çözmek için acil eylem planı uygulama ve mevcut 'topyekun barış' politikasını sonlandırma vaatlerinde bulundu. Espriella, seçim sürecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteğini aldı.

Kaynak: DHA

Kolombiya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya'da Espriella Cumhurbaşkanı Seçildi - Son Dakika

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