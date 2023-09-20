Kolombiya'da Polis Karakollarına ve Askeri Üslere Bombalı Saldırılar - Son Dakika

Kolombiya'da Polis Karakollarına ve Askeri Üslere Bombalı Saldırılar

Kolombiya\'da Polis Karakollarına ve Askeri Üslere Bombalı Saldırılar
Son Güncelleme: 20.09.2023 18:45

Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde, polis karakollarına ve askeri üslere bomba yüklü araçlarla eş zamanlı saldırı düzenlendiği ve çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi. Cauca'nın kuzeyindeki Buenos Aires, Corinto, Suarez ve Santander de Quilichao kasabalarında, polis karakolları ve askeri üsler bomba yüklü araçlarla ve patlayıcı maddelerle hedef alındı. Saldırılarda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu değerlendiriliyor. Henüz kimsenin üstlenmediği saldırılara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Saldırının, bölgede etkili olduğu bilinen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarınca düzenlendiği düşünülüyor.

Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde, polis karakollarına ve askeri üslere bomba yüklü araçlarla eş zamanlı saldırı düzenlendiği ve çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

Cauca'nın kuzeyindeki Buenos Aires, Corinto, Suarez ve Santander de Quilichao kasabalarında, polis karakolları ve askeri üsler bomba yüklü araçlarla ve patlayıcı maddelerle hedef alındı.

Cauca Valisi Elias Larrahondo Carabali yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, aynı anda birçok saldırı düzenlendiğini belirtti.

Carabali "Saldırılardan hastane ve okullar da etkilendi. Henüz ölü ve yaralı sayısıyla ilgili elimizde net bir bilgi yok." ifadesini kullandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Saldırılarda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu değerlendiriliyor.

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırılara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Saldırının, bölgede etkili olduğu bilinen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarınca düzenlendiği düşünülüyor.

Kaynak: AA

Kolombiya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya'da Polis Karakollarına ve Askeri Üslere Bombalı Saldırılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da Polis Karakollarına ve Askeri Üslere Bombalı Saldırılar - Son Dakika
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