Kolombiya\'da Şiddetli Deprem: 26 Ölü

Yerel yetkililere göre, Kolombiya'nın batısını vuran şiddetli depremde en az 26 kişi hayatını kaybetti.ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 07: 34'te 107 km derinlikte meydana geldi.Depremin merkezi, Chocó bölgesindeki San José del Palmar olarak açıklandı.Sarsıntı, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi komşu ülkeler Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi.Bu deprem, Venezuela'nın bazı bölgelerini yerle bir eden ve 6.100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ikiz depremlerden iki aydan kısa bir süre sonra meydana geldi.