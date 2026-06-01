Kolombiya Seçimlerinde İkinci Tur
Kolombiya Seçimlerinde İkinci Tur

01.06.2026 12:37
Kolombiya'da başkanlık seçimlerinin ilk turunda Aberaldo de la Espriella ve Ivan Cepeda ikinci tura kaldı.

(ANKARA) - Kolombiya'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı aday Aberaldo de la Espriella oyların yüzde 44'ünü alarak ilk sıraya yerleşti. Resmi sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun müttefiki Ivan Cepeda ise yüzde 41 oy aldı.

Kolombiya Ulusal Seçim Sicil Kurumu'na göre yüzde sandıkların 99,98'inin sayılmasının ardından hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle, seçim sonucunun kesinleşmesi ikinci tura kaldı. Ön sonuçlara göre, aşırı sağcı aday de la Espriella ile solcu Tarihi Pakt koalisyonunun adayı Ivan Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda yeniden karşı karşıya gelecek.

Kolombiya Devlet Başkanı Petro ve solcu aday Cepeda, yabancı aktörlerin seçim sürecine müdahale ettiği ve yüz binlerce oyun manipüle edildiğini söyledi.  Gustavo Petro, seçim kurulu tarafından açıklanan ve aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı ilk sırada gösteren cumhurbaşkanlığı seçimi ön sonuçlarını kabul etmediğini açıkladı.

SOL İTTİFAKTAN SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ

Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı olarak ön sonuçları kabul etmiyorum" ifadelerini kullanarak seçim sürecinde kullanılan bilgisayar sistemine ilişkin endişelerini yineledi. Petro, yalnızca "Cumhuriyet yargıçları" tarafından yürütülen resmi sayım sürecinin sonuçlarını tanıyacağını belirtti.

Kolombiya'da seçim gecesi açıklanan ön sayım sonuçları bilgilendirme amaçlı kabul edilirken, hukuki geçerliliği bulunan nihai sonuçlar daha sonra yargıçların yürüttüğü resmi sayım süreci sonunda ilan ediliyor.

Petro, seçim kurumu tarafından kullanılan yazılım sisteminde resmi seçmen kayıtlarıyla uyuşmayan tutarsızlıklar bulunduğunu savundu. "Şu anda iki ayrı seçmen listesi var, biri resmi liste, diğeri ise yazılım sistemi. Bu sistemde 800 bin fazladan kişi bulunuyor" diyen Petro, itiraz edilen bazı sandıklarda "yüz binlerce oyun eklendiğini" öne sürdü, ancak bu iddialara ilişkin kanıt sunmadı.

Ön sonuçlara göre 10 milyondan fazla oy alarak ilk turu önde tamamlayan "El Tigre" (Kaplan) lakabıyla tanınan Espriella, gece saatlerinde destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Amerika Birleşik Devletleri ve demokratik partiler bu ikinci tur seçimini izlesin. Bu mücadeleye ben liderlik edeceğim, Kolombiya'nın en iyi savaşçısı olacağım" ifadelerini kullandı. Espriella da Petro ve sol ittifaka seçim sonuçlarına saygı gösterme çağrısı yaptı. Barranquilla kentinde destekçilerine seslenen aday, "Halkın iradesini görmezden gelmeyi aklınızdan bile geçirmeyin" dedi.

Kaynak: ANKA

Kolombiya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya Seçimlerinde İkinci Tur

SON DAKİKA: Kolombiya Seçimlerinde İkinci Tur
