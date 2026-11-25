Kolombiya'nın kuzeyindeki turistik Cartagena kentinde bir süpermarkette yaklaşık 17 saat süren rehine krizi, özel kuvvetler ve polisin baskınıyla sona erdi. BBC'nin haberine göre operasyonda yaklaşık 76 müşteri ve çalışan kurtarıldı, saldırganlardan biri öldürüldü, dördü yakalandı.

Kurtarılanlardan market çalışanı Johan Correa, içeride yaşadıklarını yerel basına anlattı. Correa, "Vardiyamıza yeni başlamıştık. Polis gibi giyinmiş birkaç kişi içeri girip soygun yapmaya başladı. Soyguncuydular ama biz onları polis sandık" dedi. Correa, diğer rehinelerle birlikte soğuk hava deposuna kilitlendiklerini, elleri bağlı halde dört saatten uzun süre yüzüstü yerde yattıklarını söyledi.

ÇIKIŞLARA PATLAYICI YERLEŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Bir başka çalışan Dayro Rafael Velázquez Castrillo ise Caracol radyosuna yaptığı açıklamada saldırganların maskeli olduğunu, ellerinde tabanca ve bıçak bulunduğunu belirtti. Velázquez'e göre saldırganlar rehineleri defalarca tehdit etti ve çıkışlara patlayıcı yerleştirdiklerini söyledi.

Güvenlik güçleri binaya girerken çevrede oturanlar patlama sesleri duydu. Polis, rehin alanları etkisiz hale getirmek için ses bombası kullanıldığını doğruladı. Yerel basın, yetkililerin baskın sırasında bazı saldırganların kendilerini rehine gibi göstermeye çalışmasından endişe ettiğini yazdı. Gözaltına alınan dört kişinin kimliği açıklanmadı.

ZIRHLI ARAÇ SOYGUNU BAŞARISIZ OLUNCA MARKETE GİRDİLER

Silahlı kişiler salı günü yerel saatle 08.00'de binaya girmişti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, olayın para taşıyan bir zırhlı aracı soyma girişiminin başarısız olmasının ardından yaşandığını açıkladı. De la Espriella, "Bir terör örgütünün adam kaçırması söz konusu değil. Bunlar hazırlıksız yakalanan, çıkış yolu kalmayan ve bir grup insanı rehin alan suçlular" dedi.

Saldırganlar gün içinde aralarında yaşlı kadınların da olduğu 10 rehineyi serbest bırakmıştı. Yerel basına göre saldırganlar marketten güvenli çıkışın yanı sıra yaklaşık 2 milyon dolar ve zırhlı araç istedi. Güvenlik güçleri binaya girdiğinde içeride hâlâ 20 kadar rehine vardı.

CUMHURBAŞKANI OPERASYONU BELİNDE TABANCAYLA İZLEDİ

Operasyonu yerinde yönetmek için kente giden De la Espriella, baskının ardından yayımlanan görüntülerde belinde tabancayla, operasyon komutanlarının arasında görüldü. Cumhurbaşkanı, saldırganlara teslim olma fırsatı verildiğini ancak bunu reddettiklerini belirtti; baskını "olağanüstü bir ortak operasyon" diye niteledi ve "kusursuz" yürütüldüğünü söyledi.

Kriz sürerken kente inen uçuşlar bir süre durduruldu, uçaklar Barranquilla'ya yönlendirildi. Cartagena Belediye Başkanı Dumek Turbay, kurtarılanların sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailelerine kavuştuğunu bildirdi.

Kaynak: BBC