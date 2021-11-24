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Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

24.11.2021 15:21
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

4 yaşındaki bir çocuğa ve köpeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Angeline Lodice isimli kadın, şartlı tahliye olmadan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Angeline Lodice isimli kadının işlediği suçlar, ağızları açık bıraktı. 4 yaşındaki bir çocuğu oral yoldan taciz eden ve bir köpeğe cinsel şiddette bulunduğu görüntüleri ortaya çıkan Angeline Lodice, 2014'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ

4 yaşındaki çocuğun babası, taciz olayını kanıtlamak için mahkemeye bir video kaydı sundu. Lodice, çocuğa taciz anlarının yer aldığı videodaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ancak daha sonra ifadesini değiştirerek, bunu istem dışı yaptığını ve kendisine ilaç verildiğini söyledi.

Köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntülenen kadın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KÖPEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Kadınla ilgili ortaya çıkan bir başka video ise duyanların ağzını açık bıraktı. Lodice'nin bir köpekle cinsel ilişkiye girdiği anların yer aldığı video büyük şaşkınlık yarattı. Bu video yayılmadan yetkililer tarafından duruma el atıldı.

Köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntülenen kadın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İKİ AYRI SUÇTAN 20 YIL

2014 yılından bu yana tutuklu bulunan kadının cezası da kesinleşti. Mahkeme heyeti, çocuklara ait cinsel içerikli görüntü bulundurmak ve tecavüz suçundan yargılanan kadını 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kadının şartlı olarak tahliye edilemeyeceğinin de altı çizildi.

Köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntülenen kadın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Son Dakika Dünya Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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