Polis, çocuğu yerden kaldırıp kucağına alarak annesine teslim etti. Çocuğunu polisten alan anne ise yeniden araca bindi. Hindistanlılar, olayın ardından polisi kahraman olarak nitelendirdi.

O sırada trafik akışını yönlendiren bir polis, çocuğun düşmesinin ardından trafiği durdurdu. Polisin hızlı hareket etmesi sayesinde küçük çocuk minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaynak: İHA

Uttarakhand, India, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Korkunç kaza kıl payıyla önlendi! Küçük çocuk az kalsın otobüsün altında kalıyordu - Son Dakika

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