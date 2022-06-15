Korkunç kaza kıl payıyla önlendi! Küçük çocuk az kalsın otobüsün altında kalıyordu - Son Dakika
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Korkunç kaza kıl payıyla önlendi! Küçük çocuk az kalsın otobüsün altında kalıyordu

15.06.2022 17:17

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir trafik polisi, seyir halindeki elektrikli araçtan yola düşen çocuğu otobüsün altında kalmaktan kıl payıyla kurtardı. Dikkati sayesinde korkunç kazayı önleyen polis, ülkede halk kahramanı ilan edildi.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Kashipur kentinde küçük bir kız çocuğu, hareket halindeki elektrikli çekçekten otoyola düştü.

POLİS TRAFİĞİ DURDURDU

O sırada trafik akışını yönlendiren bir polis, çocuğun düşmesinin ardından trafiği durdurdu. Polisin hızlı hareket etmesi sayesinde küçük çocuk minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Polisin dikkati faciayı önledi! Yola düşen küçük çocuk otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

ÇOCUK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Polis, çocuğu yerden kaldırıp kucağına alarak annesine teslim etti. Çocuğunu polisten alan anne ise yeniden araca bindi. Hindistanlılar, olayın ardından polisi kahraman olarak nitelendirdi.

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Keşmir'de Gündelik Hayat Keşmir'de Gündelik Hayat Hindistan'da sağır ve dilsiz çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı Hindistan'da sağır ve dilsiz çocuk düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı
Kaynak: İHA

Uttarakhand, India, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korkunç kaza kıl payıyla önlendi! Küçük çocuk az kalsın otobüsün altında kalıyordu - Son Dakika

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