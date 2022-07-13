ABD'de meydana gelen olay, duyanları adeta kahretti. Elde edilen bilgilere göre Kuzeybatı 173. Cadde'deki bir okulda çalışan 42 yaşındaki Menachem Mendel Tauber, işe giderken yanına aldığı oğlunu arabada unuttu.
Bu sırada kentteki sıcaklık da nemle birlikte 38 derecenin üzerindeydi. Kapalı olan aracın içindeki sıcaklığın daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Çırpınışlarını uzun süre kimsenin duymadığı 3 yaşındaki Shalom Tauber, arabanın içerisinde nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan çocuğun öldüğü tespit edildi.
Ailenin verdiği ifadenin ardından Miami Gardens Polis tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, 42 yaşındaki babanın, olayı doğruladığını ve çocuğun kendileri tarafından arabada unutulduğunu söylediğini aktardı.
Miami-Dade Adli Tıp Uzmanı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocuğun ellerinde ya da bacaklarında herhangi bir morluk bulmadıklarını belirterek, küçük çocuğun nefessiz kalarak can verme ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.
Son Dakika › Dünya › Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi - Son Dakika