Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi - Son Dakika
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Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi

13.07.2022 11:04
Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi

ABD'nin Miami eyaletinde babası tarafından araçta unutulan 3 yaşındaki Shalom Tauber, nem dahil 38 derecenin üstündeki sıcaklıkta nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Polis, vahim olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'de meydana gelen olay, duyanları adeta kahretti. Elde edilen bilgilere göre Kuzeybatı 173. Cadde'deki bir okulda çalışan 42 yaşındaki Menachem Mendel Tauber, işe giderken yanına aldığı oğlunu arabada unuttu.

SICAKLIK 38 DERECENİN ÜZERİNDEYDİ

Bu sırada kentteki sıcaklık da nemle birlikte 38 derecenin üzerindeydi. Kapalı olan aracın içindeki sıcaklığın daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Çırpınışlarını uzun süre kimsenin duymadığı 3 yaşındaki Shalom Tauber, arabanın içerisinde nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan çocuğun öldüğü tespit edildi.

38 derecenin üzerindeki sıcaklıktaki arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk, boğularak öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailenin verdiği ifadenin ardından Miami Gardens Polis tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, 42 yaşındaki babanın, olayı doğruladığını ve çocuğun kendileri tarafından arabada unutulduğunu söylediğini aktardı.

ADLİ TIP'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Miami-Dade Adli Tıp Uzmanı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocuğun ellerinde ya da bacaklarında herhangi bir morluk bulmadıklarını belirterek, küçük çocuğun nefessiz kalarak can verme ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.

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