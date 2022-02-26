Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu - Son Dakika
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Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu

26.02.2022 14:01

Rus-Ukrayna savaşı giderek şiddetlenirken, Rus tarafının Donetsk'te bir hastane yakınlarına misket bombaları taşıyan balistik füze attığı öne sürüldü. Bögenin Ukrayna kontrolündeki bölümünde yer alan Vuhledar ilçesi hastanesinin dışına düşen bombanın patlaması sonucu 4 sivilin öldüğü iddia edildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla sürüyor. Rus güçleri ilerleyişini sürdürürken, Ukrayna cephesi de ülkelerini savunmak için büyük çaba gösteriyor. Özellikle SİHA'ların devreye girmesinin ardından Ukraynalıların elinin daha da güçlendiği belirtilirken, bölgeden gelen son haber tüyler ürpertti.

"UCUNDA MİSKET BOMBASI VAR" İDDİASI

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te bir hastane yakınlarına balistik füze attığı ileri sürüldü. Vuhledar ilçesindeki hastanenin dışına yerel saatle 10.30'da düşen balistik füzenin misket bombaları taşıdığı iddiası ise ürküttü.

"4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ"

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada misket bombalı füze saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6'sı sağlık çalışanı 10 kişinin yaralandığı duyuruldu. Saldırıda hastanenin yanı sıra önündeki araçlar ve bir ambulans da hasar gördü.

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SON DAKİKA: Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu - Son Dakika
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