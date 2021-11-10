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Korona belirtisi gösteren aslanların testi pozitif çıktı - Son Dakika

Korona belirtisi gösteren aslanların testi pozitif çıktı

10.11.2021 17:04
Korona belirtisi gösteren aslanların testi pozitif çıktı

Singapur'da öksürük, hapşırma ve halsizlik gibi hastalık belirtileri gösteren dört Asya aslanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Aslanların virüsü yakın zamanda koronaya yakalanan personellerden kapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Straits Times'ın haberine göre, Hayvan ve Veterinerlik Hizmetleri Singapur Gece Safarisi'nde bulunan dört Asya aslanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

HASTALIK BELİRTİLERİ ÜZERİNE TEST YAPILDI

Ulusal Parklar Kurulu'na bağlı olarak hizmet veren Hayvan ve Veterinerlik Hizmetleri, söz konusu dört Asya aslanının Cumartesi günü, Singapur Hayvanat Bahçesi'nde bulunan bir Afrika aslanının ise Pazartesi günü öksürük, hapşırma ve halsizlik gibi hafif hastalık belirtileri gösterdiğini duyurdu.

KORONAYA YAKALANAN PERSONELE TEMAS ETMİŞ

Aslanların yakın zamanda, hastalığa yakalanmış personellerle temas ettiği öğrenildi. Habere göre, AVS Hayvanlar ve Kuşlar Yasası gereğince Mandai Yaban Hayatı Grubu'na dokuz Asya ve beş Afrika aslanının kendi yuvalarında karantina altına alınmaları konusunda talimat verdi. Öte yandan hastalık belirtileri gösteren Afrika aslanı için ise testler devam ediyor.

Korona belirtisi gösteren aslanların testi pozitif çıktı

Hayvanat Bahçesi, Singapur, Afrika, Asya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Korona belirtisi gösteren aslanların testi pozitif çıktı - Son Dakika Dünya


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