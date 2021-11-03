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Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi - Son Dakika

Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi

03.11.2021 16:14
Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi

Koronavirüs salgınının en zor geçtiği ülkelerin başında yer alan Rusya'da aşılama oranları düşük kalınca vaka artışı ve ölümlerin önüne geçilemedi. Çaresiz kalan Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ilgili bölgelere tıbbi uzmanlar gönderilmesi ve askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi.

Korona salgınının etkisini sürdürdüğü Rusya'da ordu devreye girdi. Rusya Savunma Bakanlığının, ülkede koronavirüs salgınından etkilenen bölgelere destek için tıbbi uzmanlar gönderdiği ve buralara askeri hastaneler kuracağı bildirildi.

"KISMİ KAPANMA 7 KASIM'A KADAR SÜRECEK"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkeyi etkilemeye devam eden koronavirüs salgınına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Ülkede devam eden kısmi kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik henüz bir karar alınmadığını belirten Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesine göre, kısmi kapanma 7 Kasım'a kadar sürecek. Herhangi bir karar alınırsa sizleri de hemen bilgilendireceğiz." dedi.

Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu.

PUTİN ASKERİ HASTANELERİN KURULMASINA YÖNELİK TALİMAT VERDİ

Peskov, salgının etkisinin hafiflememesi üzerine Putin'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya talimat verdiğini ifade ederek "Bölgelere tıbbi uzmanlar gönderildi. Putin, askeri hastanelerin kurulmasına yönelik de talimat verdi." diye konuştu.

SON 24 SAATTE 40 BİNDEN FAZLA KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten ölen kişi sayısı 1189 artarak 242 bin 60'a, iyileşen sayısı 32 bin 807 artışla 7 milyon 445 bin 438'e yükseldi. Son 24 saatte 40 bin 443 kişide virüs tespit edilirken toplam vaka sayısı 8 milyon 633 bin 643 oldu.

PUTİN "İZİN" KARARI VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki koronavirüs enfeksiyonlarını engellemek için ekim ayı sonunda bir haftalık ücretli tatil emri vermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgını ve alınacak önlemlerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu ve yetkililer ile çevrim içi toplantı yapmış, salgın durumunun ülkede oldukça zorlaştığına dikkati çekerken, pek çok bölgede salgının hızının ciddi anlamda arttığını, koronavirüs karşı aşılama hızının ise düşük olduğunu ifade etmişti.

Putin, bu şartlarda gelişen duruma karşılık önlem alınması gerektiğinin altını çizerek, "Bizim görevimiz en fazla şekilde vatandaşların hayatını ve sağlığını korumaktır. Bunun için salgının hızını durdurmak önemli. Bu yüzden ilave olarak rezervleri ve yoğun yük halinde olan sağlık sisteminin imkanlarını mobilize etmek gerekiyor." diye konuşmuştu.

Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi

Vladimir Putin, Sergey Şoygu, Koronavirüs, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi - Son Dakika
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