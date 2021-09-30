Koronavirüsün yeni etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Japonya'da koronavirüs tedavisi gören 77 yaşındaki adamın yaşadığı semptom doktorları endişelendirdi. Doktorlar, bu semptomun koronavirüs tedavisi gören diğer insanlarda da ortaya çıkabileceğini belirtiyor.
Virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından evine giden ve yaklaşık 2 hafta sonra makat bölgesinde huzursuzluk yaşamaya başlayan adam, koltuğa oturamaz hale geldi. Sürekli bir rahatsızlık hisseden adam, tuvalete gitmesine rağmen yaşadığı durumdan kurtulamadı.
Japon doktorlar, "Huzursuz anal sendrom" adını koydukları sendrom hakkında da bir açıklama yaptı. Doktorların açıklamasına göre virüsün sinirleri etkilemesi sonucunda anal bölgede rahatsızlık yaşanıyor.
Doktorlar, düzenli ilaç tedavisinin ardından bu durumun aşılabileceğini ifade etti.
Son Dakika › Dünya › Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli - Son Dakika Dünya