Çin'de koronavirüs testi pozitif çıkan taksi sürücüsü, yolun ortasında aracıyla birlikte karantinaya alındı

Çin'de "Sıfır vaka" politikası kapsamında uygulanan karantina kararları devam ediyor. İnsanların evlerine zorla kilitlendiği ve sokakta dahi olsa zorla test yapıldığı videolar gündem olurken, ülkeden ilginç bir görüntü daha geldi.

ARACIYLA KARANTİNAYA ALINDI

Sosyal medyada gündem olan bir videoda koronavirüs pozitif olan bir taksi sürücüsü de aracıyla birlikte yolun ortasında karantinaya alındı.