Çin'de koronavirüs testi pozitif çıkan taksi sürücüsü, yolun ortasında aracıyla birlikte karantinaya alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de koronavirüs testi pozitif çıkan taksi sürücüsü, yolun ortasında aracıyla birlikte karantinaya alındı

01.12.2022 14:03

Koronavirüsün yeniden patlak verdiği Çin'de "Sıfır Vaka" politikası izleyen hükümet, katı uygulamalara devam ediyor. Yetkililer test sonucu pozitif çıkan taksi şoförünü aracıyla beraber yolun ortasında karantinaya almasıyla şaşkınlık yarattı.

Çin'de "Sıfır vaka" politikası kapsamında uygulanan karantina kararları devam ediyor. İnsanların evlerine zorla kilitlendiği ve sokakta dahi olsa zorla test yapıldığı videolar gündem olurken, ülkeden ilginç bir görüntü daha geldi.

ARACIYLA KARANTİNAYA ALINDI

Sosyal medyada gündem olan bir videoda koronavirüs pozitif olan bir taksi sürücüsü de aracıyla birlikte yolun ortasında karantinaya alındı.

Ülkede halk canından bezdi! Taksi sürücüsü aracıyla birlikte yolun ortasında karantinaya alındı
Ülkede halk canından bezdi! Taksi sürücüsü aracıyla birlikte yolun ortasında karantinaya alındı
YORUMLAR
500

Karantina, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de koronavirüs testi pozitif çıkan taksi sürücüsü, yolun ortasında aracıyla birlikte karantinaya alındı - Son Dakika


Son Dakika
14:01 Ünlü boksör, Mike Tyson'ın dediğini duyunca "R" yaptı! Messi'den hemen özür diledi
13:56 Komedyen Hasan Can Kaya, "Fantazini anlat" dediği genç kadından duydukları karşısında ne tepki vereceğini şaşırdı
13:49 Çin'de koronavirüs testi pozitif çıkan taksi sürücüsü, yolun ortasında aracıyla birlikte karantinaya alındı
13:48 Fransız basını yazdı: Türkiye-Suriye sınırına yakın noktalara askeri destek gönderen Rusya, İran ile birlikte Türkiye'ye karşı konum aldı
13:35 Mersin'de sınıf arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede acılı anne-baba fenalık geçirdi
13:22 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Tek korkum, milli takıma giden oyuncuların sakatlık yaşamaması
13:15 Şarkıcı Gaye Su Akyol'un röportajını "Erdoğan'ın kabusu" başlığıyla yayınlayan Financial Times, tepkiler sonrası değişikliğe gitti
13:10 Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 dakikalık videosunu paylaştı: Ya sabır
12:05 Kapıkule'de piyasa değeri 1 milyon 30 bin lira olan trüf mantarı ve kehribar ele geçirildi
11:57 Kış lastiği uygulamasına uymayıp ceza yiyen otobüsteki görevliden pişkin cevap: Kasıtlı takmadım, sana ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 14:36:23. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de koronavirüs testi pozitif çıkan taksi sürücüsü, yolun ortasında aracıyla birlikte karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement