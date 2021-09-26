Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü

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Koronavirüs salgınıyla ilgili yanlış bilgilerin çok yaygın olduğu ABD'de parazit öldürücü ilaç Ivermectin ülkeyi karıştırmaya devam ediyor.

"ZEHİRLENENLERİN SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI"

Henüz bilimsel olarak koronavirüse karşı etkisi doğrulanmayan Ivermectin isimli ilacın ülkede belirli kesimler tarafından çok yoğun bir şekilde kullanıldığı açıklandı. Resmi verileri inceleyen uzmanlar, "Aşırı doz Ivermectin alarak zehirlenenlerin sayısı iki katına çıktı" açıklamasını yaptı.

2020 YILINDA 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer sadece bu yıl içerisinde koronavirüsün etkisini azaltmak için aşırı dozda Ivermectin tüketenlerin zehirlenerek öldüğünü duyurdu. Financial Times, 2020 yılında 23 kişinin yaşamını yitirdiğini aktarırken, yetkililer koronavirüs salgınından ölenlerin bazılarının aşırı dozda Ivermectin'den öldüğünü tahmin ediyor.

NORMALDE ATLARDA KULLANILIYOR

Normalde atlardaki paraziti yok etmek için kullanılan Ivermectin, nadir durumlarda insanlar tarafından da düşük dozlarda kullanılabiliyor. Ivermectin'in aşırı dozunda koma, halüsinasyon görme, baş dönmesi ve sinir sisteminin bozulması gibi belirtiler gözüküyor.

Ülke genelinde Ivermectin kullanımının artmasıyla birlikte ABD Gıda ve İlaç Dairesi geçen ay bir tweet paylaşmıştı. Paylaşımda, "Siz bir at değilsiniz. Siz bir inek değilsiniz. Gerçekten, kullanmayı bırakın" açıklamasını yaptı.

YETKİLİLER KORONAYA KARŞI KULLANIMINA ONAY VERMİYOR

İlaç üzerinde yapılan ilk test sonuçları Ivermectin'in bazı koronavirüs hastalarında ölüm oranını azalttığını ortaya koysa da ABD Gıda ve İlaç Dairesi, şu an elde edilen verilerin virüsün tedavisinde kullanılıp kullanılmayacağına dair kesin bir karar verilmeyeceğini duyurdu. Yetkililer şu an bu ilacı koronavirüsün tedavisinde kullanımına onay vermiyor.