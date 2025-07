Kral Charles\'ın gözündeki damar patlaması endişe yarattı

İngiltere Kralı Charles, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi ziyareti öncesinde gözünde belirgin bir damar patlaması ile görüntülendi. Kral'ın sağ gözünde oluşan bu kızarıklığın, başka bir sağlık sorunuyla ilgisi olmadığı belirtildi.

Macron'un eşi Brigitte ile birlikte İngiltere'ye yaptığı bu ziyaret, ülkenin 17 yıl aradan sonraki ilk resmi devlet ziyareti olma özelliğini taşıyor. Sabah saatlerinde RAF Northolt Hava Üssü'nde Prens William ve Prenses Kate tarafından karşılanan Macron çifti, daha sonra Windsor Kalesi'nde Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile buluştu.

Karşılama töreni oldukça görkemliydi. Kral Charles ve Cumhurbaşkanı Macron, kraliyet at arabasıyla Windsor sokaklarında tören geçidi yaptı. Onların hemen ardından Kraliçe Camilla ve Brigitte Macron da başka bir at arabasında yer aldı. Prens William ve Prenses Kate ise Fransız bakanlarla birlikte üçüncü at arabasında törende yer aldı.

Geçit güzergahı boyunca polis ve askerler güvenliği sağladı. Bölgedeki saksılar, çöp kutuları gibi yerler bile güvenlik ekiplerince kontrol edildi. Belediye yetkilileri, bu büyük organizasyonun şehirde yaşayanlara en az rahatsızlık verecek şekilde planlandığını açıkladı.

Windsor Kalesi'nde düzenlenen resmi karşılama sırasında Macron, Kraliçe Camilla'nın elini öptü. Eşi Brigitte ise Kraliçe'yi Fransız usulü çift yanak öpücüğüyle karşıladı. Macron ayrıca Kral Charles'ın sırtına dostça elini koyarak sıcak bir selam verdi. Tüm heyet, Fransa milli marşı çalınırken saygı duruşunda bulundu.

Ziyaret, İngiltere ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkiler açısından önemli bir sembol haline gelirken, Kral Charles'ın gözündeki damar patlaması da törenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.