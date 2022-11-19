Kral Charles, kaz veya ördek ciğerinden yapılan Fransız yemeği Foie gras'ı yasakladı - Son Dakika
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Kral Charles, kaz veya ördek ciğerinden yapılan Fransız yemeği Foie gras'ı yasakladı

19.11.2022 16:24
Kral Charles, kaz veya ördek ciğerinden yapılan Fransız yemeği Foie gras'ı yasakladı

İngiltere Kralı 3. Charles, bir Fransız yemeği olan 'yağlı kaz veya ördek ciğerini' Buckingham Sarayı dahil kraliyet konutlarında kullanılmasını yasaklayarak menüden çıkarttı.

İngiltere Kralı 3. Charles, bir Fransız yemeği olan 'yağlı kaz veya ördek ciğerini' Buckingham Sarayı dahil kraliyet konutlarında kullanılmasını yasaklayarak menüden çıkarttı. Foie gras olarak adlandırılan kaz veya ördek ciğeri, kazların veya ördeklerin bir boruyla zorla ağızdan beslenerek ciğerlerinin yağlandırılmasıyla yapılan bir yemek ve kuşların karaciğerini 10 katı kadar şişiriyor.

PETA adlı hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşu dün açıklama yaparak Buckingham Sarayı tarafından kendilerine gönderilen mektupta Kral Charles'ın emriyle Balmoral, Sandringham, Windsor Kalesi, Hillsborough Kalesi ve Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere Foie gras'ın tüm kraliyet konutlarındaki menülerde yer almayacağı belirtildi.

HER GÜN 2 KİLO TAHILFoie (karaciğer) gras (yağlı), kaz veya ördeklerin ciğerinden yapılan bir Fransız yemeğidir. Kaz ve ördeklerin zorla gagalarından boruyla beslenerek ciğerlerinin yağlanması, normalin 10 katı büyümesi sağlanır. Bu beslenme yönteminde kuşların midelerine her gün 2 kilo tahıl, boğazlarından aşağı sokulan metal borular aracılığıyla pompalanır ve öldürülmeden önce karaciğerlerinin şişmesine neden olur. Şişen karaciğer diğer organlara baskı yapar ve kuşların nefes alamayarak eziyet çekmesine neden olur.

Kaynak: DHA
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Buckingham Sarayı, Kral Charles, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kral Charles, kaz veya ördek ciğerinden yapılan Fransız yemeği Foie gras'ı yasakladı - Son Dakika

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