Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral olacak. Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen olan taç giyme törenine Kral Charles ve Konsort Kraliçe taç giydi.
İngiltere'de 70 yıl sonra ilk kez gerçekleşen törenin Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılan ayinde ise kameralara ilginç bir görüntü yansıdı.
İngiltere tarihinde ikinci kez televizyon canlı olarak yayınlanacak olan törene katılmak için günler öncesinde hazırlık yapan konuklar, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki yerlerini aldı. Askerin resmi geçidi sırasında o anlar tepe kamerası tarafından kayda alındı. Ancak ayin sırasında kapının arkasında beliren siyah kostümlü kişi dikkat çekti.
Görüntü ülkede gündem olurken videoyu izleyen birçok kişi "Taç giyme töreni sırasında Westminster Abbey'de "Azrail" belirdi" yorumunu yaptı. Videoyu izleyenler korktuklarını belirtirken, kostümlü kişinin papaz olduğu kanısına varıldı.
Son Dakika › Dünya › Kral III. Charles'in taç giyme töreni sırasında ilginç görüntü meydana geldi, ülke basınında atılan başlık tüyler ürperten cinsten - Son Dakika