Kral III. Charles'in taç giyme töreni sırasında ilginç görüntü meydana geldi, ülke basınında atılan başlık tüyler ürperten cinsten - Son Dakika
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Kral III. Charles'in taç giyme töreni sırasında ilginç görüntü meydana geldi, ülke basınında atılan başlık tüyler ürperten cinsten

07.05.2023 16:12

Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni İngiltere'nin Londra şehrinde görkemli bir şekilde gerçekleşti. Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin sırasında kameralara yansıyan bir görüntü ülkede gündem oldu. Videoyu gören birçok kişi tören sırasında Azrail'in göründüğünü iddia etti.

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral olacak. Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen olan taç giyme törenine Kral Charles ve Konsort Kraliçe taç giydi.

SANİYELİK GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

İngiltere'de 70 yıl sonra ilk kez gerçekleşen törenin Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılan ayinde ise kameralara ilginç bir görüntü yansıdı.

SİYAH KOSTÜMLÜ KİŞİ GEÇTİ

İngiltere tarihinde ikinci kez televizyon canlı olarak yayınlanacak olan törene katılmak için günler öncesinde hazırlık yapan konuklar, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki yerlerini aldı. Askerin resmi geçidi sırasında o anlar tepe kamerası tarafından kayda alındı. Ancak ayin sırasında kapının arkasında beliren siyah kostümlü kişi dikkat çekti.

"AZRAİL GEÇTİ" BAŞLIKLARI ATILDI

Görüntü ülkede gündem olurken videoyu izleyen birçok kişi "Taç giyme töreni sırasında Westminster Abbey'de "Azrail" belirdi" yorumunu yaptı. Videoyu izleyenler korktuklarını belirtirken, kostümlü kişinin papaz olduğu kanısına varıldı.

YORUMLAR (2)
  • Cihangir Reyhan: Adamlar kilisede krallarına taç giydiriyorlar papazların önünde eğilip el etek öpüyorlar kimse seslenmiyor. Türkiye de Müslüman bir ülkede bırakın nikah kıymayı sadece Cuma namazını kılanı ellerinden gelse asacaklar. Dahası nı siz düşünün neden yapılıyor. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • mert çelik: ahahah gölgesi olan insan hayalet aahah Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Kral III. Charles'in taç giyme töreni sırasında ilginç görüntü meydana geldi, ülke basınında atılan başlık tüyler ürperten cinsten - Son Dakika


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