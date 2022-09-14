Kraliçe 2. Elizabeth: Fotoğraflarla Buckingham Sarayı'ndan son yolculuk - Son Dakika
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BBC

Kraliçe 2. Elizabeth: Fotoğraflarla Buckingham Sarayı'ndan son yolculuk

14.09.2022 22:48
Kraliçe 2. Elizabeth: Fotoğraflarla Buckingham Sarayı'ndan son yolculuk

Kraliçe'nin tabutu Buckingham Sarayı'ndan Westminster Salonu'na götürüldü.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Buckingham Sarayı'ndan törenle uğurlandıktan sonra Westminster Salonu'nda katafalka konularak halkın ziyaretine açıldı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'ndan son ayrılışı, yerel saatle 14:22'de başladı. Kraliçe'nin dört çocuğu, Kral Charles önderliğinde tabutun arkasında yürüdüler.

Elizabeth Kulesi adıyla da anılan Big Ben saat kulesi, Kraliçe'nin Parlamento binasındaki Westminster Salonu'na 38 dakika süren yolculuğu boyunca 60 saniyede bir çanlarını çaldı.

Kraliyet Atlı Topçu Birliği'ne ait bir top arabası üzerindeki tabuta, tören kıyafetli süvari birliği eşlik etti.

Buckingham Sarayı'ndan Trafalgar Meydanı'na uzanan bulvar (The Mall), Kraliçe'nin tahttaki 70. yılı vesilesiyle bu yılın başlarında düzenlenen Platin Jübile kutlamaları da dahil olmak üzere yıllar boyunca sayısız kraliyet etkinliğine sahne oldu.

Yol boyunca sıralanmış insanlar arasında Kraliçe'nin tabutu geçerken gözyaşlarını silenlerin yanı sıra alkışlayıp tezahürat yapanlara da rastlandı.

Hükümdar ve Birleşik Krallık'ı temsil eden Kraliyet Sancağı ile örtülmüş tabut üzerinde İmparatorluk Devlet Tacı da bulunuyordu.

Mor bir yastık üzerine yerleştirilen taçta Aziz Edward safiri, Kara Prens Yakutu ve dünyanın en büyük elmasından kesilen Cullinan 2 elması yer alıyor. Tabutta ayrıca beyaz güller ve yıldız çiçeklerinden oluşan bir çelenk yer aldı.

Kral 3. Charles'a tören alayında oğulları Galler Prensi William ve Prens Harry eşlik etti. Kraliyet Ailesi'nin diğer kıdemli üyeleri de törende yer aldı.

Geçit töreninde 1.000 kadar silahlı kuvvetler mensubu yer aldı.

Kral 3. Charles, kardeşleri Prenses Anne ve Prens Edward ile oğlu Galler Prensi William askeri üniforma giymişlerdi.

Kral'ın kardeşi Prens Andrew ve küçük oğlu Prens Harry ise takım elbise giyiyordu. Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte 2020 yılında ABD'ye taşınması ile Kraliyet Ailesi'nin aktif çalışan bir üyesi olmama kararı almıştı.

Prens Andrew da artık aktif çalışan bir kraliyet mensubu değil. ABD'de hakkında açılan bir cinsel saldırı davasının ardından bu yılın başlarında askeri unvanlarını kaybetmişti. Prens Andrew, davacının iddialarını reddetmiş, ancak davayı çekmesi için ona ödeme yapmıştı.

Kral Charles'ın eşi Kraliçe Camilla'nın yanı sıra Galler Prensesi Kate Middleton, Sussex Düşesi Meghan Markle ve Wessex Kontesi Sophie Rhys-Jones da Buckingham Sarayı'ndan arabayla hareket ederek tören alayının ardından yapılan kısa ayin için Westminster Salonu'na gittiler.

Tören alayı yerel saatle 15:00'te Westminster Salonu'na ulaştı.

Kraliçe'nin tabutunu Westminster Sarayı'na taşıma görevi sekiz genç muhafıza verildi.

Önümüzdeki dört gün boyunca yüz binlerce insanın Kraliçe'ye saygılarını sunmak üzere tabutun önünden geçmesi bekleniyor.

Günün erken saatlerinde muhafızlar Kraliçe'nin tabutunun Buckingham Sarayı'ndan çıkmasını bekledi.

Thames Nehri kıyısında da insanlar Kraliçe'nin tabutunu ziyaret etmek için beklerken büyük kuyruklar oluştu.

Kraliçe'nin tabutu, 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni sabahına kadar Westminster Salonu'na ziyaret edilebilecek.

Tüm fotoğraflar telif hakkına tabidir.

YORUMLAR
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2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi 2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı halkın ziyaretine açıldı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı halkın ziyaretine açıldı
Kaynak: BBC

Buckingham Sarayı, Kral Charles, Prens Harry, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kraliçe 2. Elizabeth: Fotoğraflarla Buckingham Sarayı'ndan son yolculuk - Son Dakika

BBC
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