İngiltere kraliyet ailesinin birbirinden tuhaf kuralları şaşkına çevirdi: Aile üyelerine dokunamazsınız - Son Dakika
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İngiltere kraliyet ailesinin birbirinden tuhaf kuralları şaşkına çevirdi: Aile üyelerine dokunamazsınız

09.09.2022 09:12

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dünyanın 1. gündemi oldu. 96 yaşında yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 10 günlük cenaze töreni konuşulurken kraliyet ailesinin birbirinden ilginç gelenekleri de tekrardan gündeme geldi. Kraliyet ailesi kadınlarının şapka takma zorunluluğundan, aile üyelerine dokunulmamasına kadar birçok tuhaf kural bulunuyor.

27 yaşında İngiltere Kraliçesi olan 2. Elizabeth, 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliyet ailesi Dünya'nın en çok merak edilenleri arasında. Yaklaşık 70 yıl tahtta kalan Kraliçe 2.Elizabeth ve ailesinin yaşam tarzı ve kuralları da yakından takip edilen konular arasında.

KRALİYET AİLESİ KADINLARININ UYMASI GEREKENLER

Kraliyet ailesinin kadınları toplum içinde otururken belirli kurallara uymak zorunda. Kraliyet kadınları bacaklarını ya ayak bileğinden ya da dizden birbirine bitiştirip çaprazlayarak oturmak zorunda. Kraliyet ailesi kadınları akşam üzeri saat 18.00'e kadar katıldıkları bazı etkinliklerde şapka takmak zorunda. O saatten sonra ise kesinlikle taç kullanmaları gerekiyor. Kadınların taçları başlarına uygun bir şekilde açısı bile hesaplanarak yerleştirilmeli. Bir de elbette taç herkes için değil, bu sadece evli kadınların hakkı.

İşte çok konuşulan kraliyet ailesinin birbirinden ilginç gelenekleri

KRALİYET AİLESİNE DOKUNAMAZSINIZ

Kraliyet ailesi üyelerinin birkaç yabancı dili iyi şekilde konuşması gerekiyor. Bir kraliyet ailesi bireyine asla dokunamazsınız. Kraliyet ailesi üyelerinin karı-koca da olsalar topum içinde birbirlerine temas etmeleri, sarılmaları pek hoş karşılanmıyor. Kraliyet çocukları belirli bir yaşa kadar terzi elinden çıkma şortlar giymeli.

İşte çok konuşulan Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç gelenekleri

YANLARINDA CENAZE KIYAFETİ TAŞIYORLAR

Bir kraliyet ailesi üyesi herhangi bir resmi geziye gidiyorsa eğer yanında mutlaka bir de cenaze kıyafeti taşıyor. Bunun nedeni de gittiği yerde meydana gelebilecek herhangi bir ani ölüm ve cenaze törenine katılma zorunluluğunun ortaya çıkması.

İşte çok konuşulan Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç gelenekleri

TAHTIN VARİSLERİ AYNI UÇAKTA SEYAHET EDEMEZ

Tahtın iki varisi asla aynı uçakla seyahat edemiyor. Kraliyet ailesine mensup kadınların ise koyu renk oje sürmesi yasak. Ancak çok açık renk ya da ten rengi oje ya da tırnak cilası kullanabiliyorlar. Resmi davetlerde de Kraliyet ailesinin kadın üyelerinin kalın çoraplar giymesi gerekiyor.

İşte çok konuşulan Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç gelenekleri

KAHVE VE ÇAY İÇERKEN DE KURAL VAR

Aile üyeleri kahve ya da çay içerken de belirli kurallara uymak zorunda. Özellikle de fincanı tutarken. Uyulması gereken kural şöyle: Fincanın kulpundan baş ve işaret parmaklarıyla tutulacak ve orta parmak da fincanı alttan desteklemek için kullanılacak.

İşte çok konuşulan Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç gelenekleri
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Kraliçe 2. Elizabeth, Londra, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere kraliyet ailesinin birbirinden tuhaf kuralları şaşkına çevirdi: Aile üyelerine dokunamazsınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere kraliyet ailesinin birbirinden tuhaf kuralları şaşkına çevirdi: Aile üyelerine dokunamazsınız - Son Dakika
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