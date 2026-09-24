Kremlin, ABD'nin Putin'e Miami G20 davetini önemsedi, katılım kararı verilmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kremlin, ABD'nin Putin'e Miami G20 davetini önemsedi, katılım kararı verilmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kremlin, ABD\'nin Putin\'e Miami G20 davetini önemsedi, katılım kararı verilmedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Putin'i Miami'deki G20 Zirvesi'ne davet etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Peskov, Putin'in zirveye katılımı ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararın henüz verilmediğini belirtti.

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet etmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Putin'in zirveye katılıp katılmayacağı konusunda henüz karar verilmediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Putin'in G20 Zirvesi'ne daveti, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler ve Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya aktarılması gibi gündem başlıklarını değerlendirdi. ABD'nin davetini önemsediklerini belirten Peskov, Putin'in zirveye katılımı ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda şu aşamada konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Peskov, Rusya'nın G20 çalışmalarına katılmaya devam edeceğini belirterek, Putin'in zirveye katılımına ilişkin kararın daha sonra verileceğini ifade etti.

"RUS VARLIKLARININ GELİRLERİNİN UKRAYNA'YA AKTARILMASI HIRSIZLIK"

Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen yaklaşık 8 milyar avroluk geliri Ukrayna'ya aktarmasına da tepki gösteren Peskov, söz konusu uygulamanın yasa dışı olduğunu belirterek, "Bunu hırsızlık olarak değerlendiriyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Pozisyonumuzda hiçbir değişiklik olmadı" dedi.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'DA BARIŞÇIL ÇÖZÜM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMU DEĞİŞMEDİ"

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm sürecine yönelik tutumunda değişiklik olmadığın, hedefin geçici bir ateşkes değil kalıcı barış olması gerektiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Moskova'ya müzakere için gitme davetini reddettiğine ilişkin kendisine ulaşan bir bilgi bulunmadığını belirten Peskov, Zelenskiy'nin New York'ta BM Genel Kurulu kapsamında çok sayıda açıklama yaptığını ifade etti.

ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN'IN MOSKOVA ZİYARETİ

Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yakın zamanda Rusya'yı ziyaret edebileceğini, ancak ziyaret tarihinin henüz kesinleşmediğini bildirdi. Rusya'nın Ermenistan'ın egemenlik haklarına saygı duyduğunu belirten Peskov, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Avrupa Birliği arasında tercih yapmasının önem taşıdığını savundu. Peskov, Ermenistan'ın AEB entegrasyon sürecinin parçası olduğunu belirterek, ülkenin farklı standartlara doğru kademeli yöneliminin AEB kurallarıyla birçok alanda uyumlu olmayacağını ifade etti.

Peskov, Ukrayna'nın iki Kuzey Koreli savaş esirini Güney Kore'ye teslim ettiğine ilişkin haberler konusunda ise Kremlin'in bilgi sahibi olmadığını söyledi. Esirlerle ilgili konuların Rusya Savunma Bakanlığı ve özel servislerin yetki alanında bulunduğunu belirten Peskov, özel servisler arasındaki temasların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriG20 Liderler ZirvesiVladimir PutinDmitriy PeskovDonald TrumpABD BaşkanıPolitikaKremlinMiamiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:20
Wayne Rooney’yi görenler tanımakta zorlanıyor
Wayne Rooney'yi görenler tanımakta zorlanıyor
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:29:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Kremlin, ABD'nin Putin'e Miami G20 davetini önemsedi, katılım kararı verilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei