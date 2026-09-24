Kremlin, ABD\'nin Putin\'e Miami G20 davetini önemsedi, katılım kararı verilmedi

(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet etmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Putin'in zirveye katılıp katılmayacağı konusunda henüz karar verilmediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Putin'in G20 Zirvesi'ne daveti, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler ve Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya aktarılması gibi gündem başlıklarını değerlendirdi. ABD'nin davetini önemsediklerini belirten Peskov, Putin'in zirveye katılımı ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda şu aşamada konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Peskov, Rusya'nın G20 çalışmalarına katılmaya devam edeceğini belirterek, Putin'in zirveye katılımına ilişkin kararın daha sonra verileceğini ifade etti.

"RUS VARLIKLARININ GELİRLERİNİN UKRAYNA'YA AKTARILMASI HIRSIZLIK"

Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen yaklaşık 8 milyar avroluk geliri Ukrayna'ya aktarmasına da tepki gösteren Peskov, söz konusu uygulamanın yasa dışı olduğunu belirterek, "Bunu hırsızlık olarak değerlendiriyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Pozisyonumuzda hiçbir değişiklik olmadı" dedi.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'DA BARIŞÇIL ÇÖZÜM SÜRECİNE YÖNELİK TUTUMU DEĞİŞMEDİ"

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm sürecine yönelik tutumunda değişiklik olmadığın, hedefin geçici bir ateşkes değil kalıcı barış olması gerektiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Moskova'ya müzakere için gitme davetini reddettiğine ilişkin kendisine ulaşan bir bilgi bulunmadığını belirten Peskov, Zelenskiy'nin New York'ta BM Genel Kurulu kapsamında çok sayıda açıklama yaptığını ifade etti.

ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN'IN MOSKOVA ZİYARETİ

Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yakın zamanda Rusya'yı ziyaret edebileceğini, ancak ziyaret tarihinin henüz kesinleşmediğini bildirdi. Rusya'nın Ermenistan'ın egemenlik haklarına saygı duyduğunu belirten Peskov, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Avrupa Birliği arasında tercih yapmasının önem taşıdığını savundu. Peskov, Ermenistan'ın AEB entegrasyon sürecinin parçası olduğunu belirterek, ülkenin farklı standartlara doğru kademeli yöneliminin AEB kurallarıyla birçok alanda uyumlu olmayacağını ifade etti.

Peskov, Ukrayna'nın iki Kuzey Koreli savaş esirini Güney Kore'ye teslim ettiğine ilişkin haberler konusunda ise Kremlin'in bilgi sahibi olmadığını söyledi. Esirlerle ilgili konuların Rusya Savunma Bakanlığı ve özel servislerin yetki alanında bulunduğunu belirten Peskov, özel servisler arasındaki temasların sürdüğünü kaydetti.