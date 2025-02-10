Kremlin\'den Trump\'ın Gazze Planına Yorum

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KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin detay beklediklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konularla ilgili açıklamada bulundu. Peskov, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi 'devralma' ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin, "Burada tutarlı bir eylem planı söz konusu ise detayları beklemek lazım" dedi.

Peskov, Gazze'de yaklaşık 1,2 milyon Filistinlinin yaşadığını vurgulayarak, "Bu, en büyük soru. Bu insanlara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla devlet çözümü söz verildi. Burada çok soru var. Şimdilik detayları bilmiyoruz. Bu konuda biraz sabırlı olmamız lazım" ifadelerini kullandı.